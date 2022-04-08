"Неймовірний жах": очевидець розповів деталі ракетного удару РФ по Краматорську

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З'явилися нові подробиці ракетного удару РФ по Краматорську Донецької області, в результаті якого загинули 50 осіб, а ще десятки отримали поранення.

Про трагедію в Краматорську розповів журналіст Каналу 24, який став безпосереднім свідком російського ракетного удару.

За словами журналіста, окупанти завдали удару в той самий момент, коли мирні жителі чекали поїзд і грілися на сонці.

"Після вибуху всі впали. Я почав бігти і це мене врятувало. Тому що з рештою сталася м'ясорубка, неймовірний жах", - розповів журналіст.

Кореспондент додав, що полум'я після вибуху поширювалося дуже швидко - палали автомобілі. Журналіст каже, що бачив, як згорів чоловік, що знаходився біля транспорту.

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Ракетний удар РФ по Краматорську

Обстріл вокзалу в Краматорську стався в п'ятницю, 8 квітня. За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, удар по мирних жителях був спланованою атакою російських військ, адже вони прекрасно бачили, що били по цивільних.

На трагічну подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що окупанти вдарили ракетою "Точка-У" і зазначив, що на місці вже працюють рятувальники і поліція.

"Російські нелюди не залишають своїх методів. Не маючи сил і сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", – написав президент на своїй сторінці в Instagram.

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