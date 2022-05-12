РФ готує новий наступ: військові експерти США назвали найнебезпечніший напрямок

Війська Росії / Reuters

Російські окупанти на заході Херсонської області зміцнюють свої позиції і намагаються захопити Брускинське і Велику Олександрівку.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, це може поліпшити тактичне положення рашистів на півдні.

Відзначається, що населені пункти розміщуються біля кордону Херсонської та Миколаївської областей, ймовірно, дозволять російським військам вести наступальні дії в напрямку Миколаєва.

Аналітики США не виключають, що російські окупанти, ймовірно, вирішили захопити завод Азовсталь за допомогою наземної атаки і, ймовірно, продовжать операції відповідним чином.

Що відбувається на фронті: ключові висновки ISW

ЗСУ просунулися далі на північний схід від Харкова. Український контрнаступ на північ від Харкова змусив російські війська перейти до оборони і послабив артилерійський тиск на місто;

окупанти продовжували намагатися оточити українські позиції в районі Сєвєродонецьк-Рубіжне-Лисичанськ, але ніякого підтвердженого просування немає;

рашисти можуть почати новий наступ у напрямку Бахмута після захоплення Попасної, щоб забезпечити доступ до шосе на північ у Слов'янську;

проросійські джерела Telegram повідомили, що українські сили можуть вести контратаку в 40 км на північ від Ізюма, щоб відрізати російські підрозділи в цьому ключовому місті, хоча ISW поки не може підтвердити ці повідомлення;

тривають бої в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Білогорівці, Воєводівці, нижньому, Тошківці та Оріховому;

не виключено, що Росія, швидше за все, планує безпосереднє приєднання окупованих українських територій до Росії, а не створювати псевдореспубліки, як це було раніше;

окупанти РФ продовжать об'єднувати наступальні зусилля на південь від Ізюма з наступом на захід від Донецька, щоб оточити українські війська на півдні Харківської області і в західній частині Донецька.

/ understandingwar.org

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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