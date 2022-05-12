На Чернігівщині чоловік, якого розстріляли окупанти, вибрався з могили

Трьом братам путінські солдати зав'язали очі та руки за спиною і вистрілили в голови. У Миколи куля пройшла навиліт і не затронула життєво важливі органи.
В Чернігівській області російські окупанти вистрілили в голову місцевому жителю Миколі Куліченку. Але чоловікові вдалося вижити - куля пройшла навиліт. Попри зв'язані руки він вибрався з могили, в якій його поховали путінські солдати разом з його двома братами.
18 березня окупанти прийшли в будинок до братів Куліченків. Під час обшуків загарбники виявили форму ЗСУ та медалі їхнього діда за бойові заслуги у Другій світовій війні, що і стало причиною розправи над чоловіками, передає Суспільне.
Старшого брата, на ім'я Євген вивели у двір і стали бити кийком. Пізніше всіх трьох вивезли на пилораму в село Вишневе і залишили в покинутій будівлі на три дні.
"Тут були ми з братами і ще поранені солдати. Через кілька діб нас повезли на розстріл. Нам зав'язали очі та руки за спиною, а потім вистрілили в голови. Спочатку моєму старшому братові, потім молодшому - Дімі. Скинули в могилу, я впав останнім", – розповів Микола.
У Миколи куля пройшла через щоку навиліт і не затронула життєво важливі органи. Попри зв'язані руки й кровотечу, йому вдалося вибратися з могили і дістатися до найближчого села пішки.
Його прихистила місцева жителька Валентина Петрівна. Після того, як вона врятувала йому життя, нагодувавши і давши відновити сили, Микола став для її родини як рідний.
"Під час зустрічі ми завжди обіймаємося, завжди раді бачити його у нас в гостях", – поділилася жінка.
Після звільнення села могилу розшукали, там було два тіла. Прокурор Чернігівської окружної прокуратури Сергій Хамайко підтвердив, що у чоловіків були зв'язані ноги і руки та вогнепальні поранення в голову.
"У діях невстановлених осіб з числа військовослужбовців Російської Федерації на даний момент вбачають ознаки злочину, передбаченого частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів і звичаїв війни в частині жорстокого поводження із заручниками, цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством", – розповів Хамайко.
Встановлювати особи російських військових будуть підрозділи СБУ.
Як повідомляв Главред, у Бучі на території церкви Андрія Первозванного окупанти вирили величезну братську могилу, куди скидали тіла вбитих українців.
Біля оточеного російськими окупантами Маріуполя Донецької області виявлена братська могила - поруч із кладовищем окупованого села Виноградне. Туди загарбники звозять тіла вбитих ними мирних громадян.
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