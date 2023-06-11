РФ відводить війська з Херсонщини: в Міноборони назвали причину підриву ГЕС окупантами

Підрив Каховської ГЕС був потрібен окупантам, щоб вивільнити необхідні резерви для їхнього перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки.

https://glavred.net/ukraine/rf-otvodit-voyska-s-hersonshiny-v-minoborony-nazvali-prichinu-podryva-ges-okkupantami-10477129.html Посилання скопійоване

Ганна Маляр розповіла, навіщо РФ підірвала Каховську ГЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДержНС

Російські окупанти переміщують свої найбоєздатніші частини з Херсонського напрямку. Зокрема, мова йде про підрозділи морської піхоти, повітряно-десантні війська і 49 армію. Про це повідомила заступник міністра оборони Анна Маляр.

За її словами, стає очевидною мета підриву Каховської ГЕС росіянами.

"Так, враховуючи власні втрати й обмеженість в резервах, розуміючи тим самим нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило "звузити" можливу географію активних дій ЗСУ", - написала Маляр у своєму Telegram-каналі.

відео дня

Заступник міністра оборони додала, що підрив Каховської ГЕС, очевидно, здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку і вивільнити необхідні резерви для їхнього перекидання на Запорізький і Бахмутський напрямки.

"Також руйнуванням Каховської ГЕС російське керівництво намагається відвернути частину сил і ресурсів сил оборони України на ліквідацію техногенної катастрофи, тим самим унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області", - зазначила Маляр.

Підрив окупантами Каховської ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС під воду пішло 48 населених пунктів.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна.

Каховську гідроелектростанцію підірвала російська диверсійна група. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, яку опублікувала Служба безпеки України. У телефонній розмові один з окупантів каже, що загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби, але все пішло не за планом.

Американські супутники зафіксували вибухи на Каховській ГЕС незадовго до того, як дамба була зруйнована. Про це заявив чиновник адміністрації президента США.

Інші новини: