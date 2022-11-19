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Магазини, перукарні й аптеки: в Україні з’явилася карта місць, які можна відвідати навіть без світла

19 листопада 2022, 13:19

На мапі можна знайти заклад відповідно до ваших потреб, і не хвилюватися, що там під час візиту не буде світла.

Магазин
В Україні з’явилася карта місць, які можна відвідати навіть без світла/ УНІАН, скрін

В Україні з’явилася інтерактивна карта, на якій позначені різні заклади, що працюють навіть під час відключення світла.

Під час стабілізаційних та аварійних відключень багато закладів не можуть продовжувати роботу і просто зупиняються. Така ситуація важка і для бізнесу, і для відвідувачів. Адже клієнти можуть бути записані на якийсь час, наприклад, до косметолога або перукаря. А у випадку аварійних відключень зникнення світла стане неприємним сюрпризом.

Для зручності українців ЛУН Місто розробило інтерактивну мапу, на якій можна знайти заклади, що мають автономне живлення і не зупиняють свою роботу у разі відключення електроенергії.

На карті можна знайти аптеки, перукарні, магазини, кав’ярні, заправки, поштові відділення, медичні центри тощо. Мапа постійно оновлюється, до неї додають нові заклади.

При цьому власники закладу можуть подавати заявку, щоб також потрапити до цього списку. Для цього потрібно заповнити анкету.

Відключення світла в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні ще довго триватимуть відключення світла. На стабілізацію енергосистеми підуть не лише тижні, а й місяці. Про це заявив народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Також раніше у Раді зазначали, що якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. Але енергетики працюють над тим, щоби відключення світла становило всього по кілька годин вранці та ввечері.

У "ДТЕК Київська електромережа" повідомляли, що після масштабних обстрілів російських окупантів система вітчизняної енергетики зазнала руйнування безпрецедентного рівня.

Аналітик енергетичних ринків Максим Білявський зазначав, що світло вимикатимуть на 8 годин підряд, це триватиме тиждень або більше. Тривалість такої ситуації залежатиме від того, як швидко енергокомпанії зможуть поремонтувати пошкоджені об’єкти енергетичної сфери.

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