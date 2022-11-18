Світло вимикатимуть на 8 годин підряд, це триватиме тиждень або більше – експерт

Світло можуть вимикати на 8 годин підряд/ УНІАН, скрін

В Україні через сильні обстріли російськими окупантами енергетичної інфраструктури може збільшитися тривалість відключення світла. Якщо зараз стабілізаційні (не аварійні) відключення тривають в середньому чотири години, то ця тривалість може зрости до шести або навіть восьми годин підряд.

Про це розповів аналітик енергетичних ринків Максим Білявський в ефірі програми "Сніданок з 1+1". Він наголосив, що такі відключення потрібні, щоб збалансувати енергосистему.

У той же час він зазначив, що така ситуація буде тимчасовою. Це може тривати тиждень або більше – залежно від матеріалів і фінансових ресурсів, які є в енергоексплуатувальних організацій і які вони можуть використати на ремонт енергооб’єктів.

Експерт додав, що зараз дуже важливо зменшити споживання електроенергії. Також потрібно регулярно сплачувати за використану електрику, адже ці кошти потрібні енергокомпаніям, щоб купувати необхідні для ремонту матеріали й обладнання.

Відключення світла в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні ще довго триватимуть відключення світла. На стабілізацію енергосистеми підуть не лише тижні, а й місяці. Про це заявив народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Також раніше у Раді зазначали, що якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. Але енергетики працюють над тим, щоби відключення світла становило всього по кілька годин вранці та ввечері.

У "ДТЕК Київська електромережа" повідомляли, що після масштабних обстрілів російських окупантів система вітчизняної енергетики зазнала руйнування безпрецедентного рівня.

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