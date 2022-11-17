Енергетика України отримала безпрецедентні руйнування через удари окупантів - ДТЕК / колаж фото УНІАН

Система вітчизняної енергетики після масштабних обстрілів російських окупантів зазнала руйнування безпрецедентного рівня. Про це повідомляється на Facebook-сторінці ресурсопостачальної організації "ДТЕК Київська електромережа".

"Друзі, через атаки енергосистема України пошкоджена і зазнала безпрецедентних руйнувань. Щоб не допустити масштабних і складних аварій на мережах, НЕК Укренерго повинна збалансувати енергосистему. Для цього стабілізаційні та екстрені відключення", ‒ пише ДТЕК.

Енергетики також дали українцям кілька невідкладних рекомендацій:

звести до мінімуму обсяг і терміни використання електроенергії;

прибрати вилки всіх електроприладів з розеток;

після того, як світло повернеться, енергоємні прилади потрібно обов'язково включати по черзі, а не відразу.

"Навіть такими простими діями ви підтримаєте українську енергетику. Всі ми - енергетичний фронт! Тримаємося", - підсумували співробітники ДТЕК.

Відключення світла в Україні

Нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. При цьому він зазначив, що в Україну йде похолодання, наступними днями буде мороз.

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