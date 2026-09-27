РФ влаштувала недільний терор Києва: гримлять вибухи, є поранені та 'прильоти'

Росія атакує житлові та адміністративні будівлі по всьому Києву.

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Росія завдає ударів по Києву / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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РФ завдала удару по житловому будинку на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі

Окупанти завдали удару по адміністративній будівлі в Голосіївському районі

Нанесено удар по офісу найбільшого мобільного оператора "Київстар"

Російський реактивний дрон завдав удару по житловому будинку на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва.

Удар стався на рівні 4-5 поверхів житлового будинку, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Після цього в будинку спалахнула пожежа, яка швидко охопила квартири вище місця влучання. У будинку вибито частину вікон.

Подробиці удару РФ

Пізніше він уточнив, що пожежа, яка сталася на рівні 5 і 9 поверхів житлового будинку в Дарницькому районі, куди влучив БПЛА, була ліквідована.

"Одній постраждалій жінці медики надали допомогу на місці", - розповів він.

/ Главред

Вибухи в Києві - подробиці "прильотів"

Раніше російські окупанти завдали удару по адміністративній будівлі в Голосіївському районі Києва в неділю, повідомив Кличко.

"У Голосіївському районі, за попередніми даними, влучення в адміністративну будівлю. Екстрені служби вирушають на місце", - написав Кличко.

У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що будівля, по якій було завдано удару, чотириповерхова.

Пізніше Кличко повідомив, що російські безпілотники атакували Київ, внаслідок чого уламки дронів впали на територію парку в Голосіївському районі та дитячого садка в Дарницькому районі, а в Соломенському горять автомобілі.

У Голосіївському районі уламки впали на територію парку. За іншою адресою сталося загоряння на відкритій місцевості, також внаслідок падіння уламків БПЛА. Крім того, в іншому місці в Голосієві горять автомобілі.

Водночас у Дарницькому районі уламки впали на територію дитячого садка. При цьому в Соломенському районі внаслідок падіння уламків БПЛА горять автомобілі.

Дивіться відео - удар РФ по Києву:

/ Скріншот

Удар по головному офісу "Київстар"

Найбільший мобільний оператор України "Київстар" повідомив про пошкодження будівлі головного офісу компанії на вул. Дегтяревській у Шевченківському районі Києва внаслідок російського удару в неділю. Як повідомляється, ніхто зі співробітників компанії не постраждав.

Будівля головного офісу "Київстар" раніше вже зазнавала пошкоджень внаслідок російських атак. Зокрема, 11 вересня внаслідок атаки дронів було зруйновано офіс інженерної команди компанії на цій же локації.

Після цього 17 вересня в Київській області було атаковано іншу будівлю, де розміщується обладнання компанії "Київстар".

Про джерело: Київстар ПрАТ "Київстар" - телекомунікаційна компанія в Україні, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G в Україні. 12 грудня 2023 року через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як раніше писав Главред, Росія атакувала західні області України. Поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин" у Волинській області російський безпілотник влучив у автозаправну станцію. Після удару на території АЗС спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо, російські безпілотники атакували Тернопіль. У місті пролунала серія вибухів, є влучання в об’єкти інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську внаслідок атаки РФ пошкоджено багатоквартирний будинок, за попередніми даними, одна людина отримала травми. У Хмельницькій області уламки збитого російського дрона впали на територію підприємства, де виникла пожежа.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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