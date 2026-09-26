РФ може 'закошмарити' Київ, але її можливості з балістики обмежені - нардеп

Роман Костенко вважає, що Росія здатна посилити удари по Києву, але її можливостей у сфері балістики недостатньо для масштабної атаки.

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Росія може "залякати" Київ, вважає Роман Костенко / Колаж: Главред, фото: УНІАНРосія може "залякати" Київ, вважає Роман Костенко

Що сказав Роман Костенко:

Україна має посилити свою ППО

Росіяни не зможуть "відключити" Україні опалення та електроенергію

Росія здатна істотно посилити ракетні удари по Києву, однак її виробничі можливості у сфері балістичних ракет залишаються обмеженими. Про це заявив народний депутат України від партії "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю каналу "Говорить великий Львів".

За словами парламентарія, одним із ключових пріоритетів України зараз має стати посилення протиповітряної оборони та можливостей щодо перехоплення балістичних ракет, а також знищення реактивних "Шахедів".

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Костенко вважає, що Росія дійсно здатна завдати серйозної шкоди окремим українським містам, однак не має достатньої кількості балістичних ракет для масштабної кампанії по всій країні.

"Але ми маємо розуміти, що все-таки Росія не має великого потенціалу у виробництві саме балістичних ракет. Так, вони можуть налякати Київ, але не в глобальному масштабі. Я впевнений, що вони не зможуть відключити нам опалення, відключити нам електрику", - заявив нардеп.

Він додав, що, за оцінками української розвідки, російські можливості дозволяють зосередити значну кількість ракет на одному-двох великих містах.

"Розпорошити всі свої балістичні можливості, щоб знищити весь наш потенціал, - 100% у них не вистачить", - зазначив Костенко.

За його словами, Україні необхідно зосередитися на пошуку ефективних способів перехоплення балістичних ракет. При цьому окрему увагу слід приділити "Шахедам", які Росія здатна виробляти у великих кількостях.

"Тому нам потрібно зосередитися на тому, щоб знайти спосіб збивати балістичні ракети. І, звичайно, "Шахеди", які вони можуть масово виробляти", - підкреслив парламентарій.

Інфографіка: Главред

Взимку РФ може посилити удари по енергетиці

Народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Кіцак заявив, що мешканці України потенційно в будь-який момент можуть опинитися в умовах відключення світла та води.

За його словами, причиною цього стануть удари Росії. Він додав, що протягом останніх місяців ворог зосереджує увагу на обстрілах столиці, але невідомо, чи збережеться ця тенденція в зимовий період.

"Ми не знаємо точно, якою буде інтенсивність ракетно-дронових ударів з боку Російської Федерації, які будуть ключові точки", - підкреслив нардеп.

Атаки РФ по Україні - головне

Як писав Главред, Росія в останні тижні скоригувала тактику повітряних атак по Україні, помітно скоротивши застосування балістичних ракет і збільшивши кількість реактивних безпілотників. За даними Bloomberg, це може свідчити про те, що Москва намагається зберегти найпотужніші ракети для масштабних ударів у зимовий період.

У ніч на 25 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ. Одна людина постраждала, у Солом’янському районі уламки впали на 25-поверхову будівлю.

23 вересня країна-агресор Росія почала завдавати інтенсивних ударів по дата-центрах у Києві. Це частина нової тактики ворога в рамках кампанії ударів великої дальності, спрямованої на підрив української економіки.

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Про особу: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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