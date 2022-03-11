Обстріли, заручники та провокації: Генштаб попередив про терористичні методи Росії

Війська Росії / Reuters

В Україні шістнадцяту добу триває війна. Окупанти не можуть захопити міста, тому вдаються до терористичних методів.

У Генштабі ЗСУ відзначають, що головних цілей по захопленню основних міст і територій російські війська не досягли.

Росією терористичних методів ведення бойових дій:

нанесення ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових районах,

залякування місцевого населення,

проведення інформаційних та психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади,

поширення дезінформації,

захоплення місцевого населення в заручники.

У Генштабі додають, що підрозділи окупаційних військ не залишають спроб продовжити наступ у всіх напрямках.

Крім того, російські загарбники проводять повітряну розвідку позицій українських військових. Це відбувається на декількох напрямках - у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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