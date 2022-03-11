Поїхав додому в труні: ЗСУ ліквідували танкового командира з Росії

ЗСУ ліквідували танкового командира з Росії/ Telegram-канал "Анатолій Штірліц".

Українські військові ліквідували ще одного російського танкового командира – старшого лейтенанта Миколу Шумицького. Загарбник був серед тих, хто захопив Запорізьку атомну електростанцію – там його і знайшла смерть.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Анатолій Штірліц".

"Командир танкової роти, старший лейтенант Микола Шумицький з Іркутська. Заблукав на "навчаннях" в Енергодарі, але вже правильно повернувся додому ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 27-річний окупант "брав участь в бойових операціях" з 2018 року.

Згідно з орієнтовними даними Міноборони України, ЗСУ станом на 11 березня уже знищили понад 12 тисяч російських солдатів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували офіцера російської армії, який до України бомбив мирних жителів у Сирії. Капітану російської армії В'ячеславу Маклагіну було 29 років, але він вже встиг повоювати проти мирних людей не тільки в Україні, але і в Сирії.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ показали екіпіровку російських окупантів. Коли загарбники вирушали в Україну, то прихопили з собою, зокрема, пейджер, домашні тапочки, ложки, виделки та кип'ятильник.

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