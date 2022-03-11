Ще й з трофеями: ЗСУ звільнили від росіян 5 міст в Чернігівської області

ЗСУ звільнили від росіян 5 міст Чернігівської області / facebook.com/kommander.nord

Сили опору, що діють у Чернігівській області, звільнили 5 населених пунктів від російських військових.

Крім звільнених 5 населених пунктів українці захопили два бронетранспортери, повідомили в ОК "Північ".

"Підрозділи РФ не можуть в повному обсязі вести бойові діяння. Існує паніка серед офіцерського складу, кинутого вищим військово-політичним керівництвом. Морально-психологічний стан солдатів не сприяє виконанню завдань. І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України та два бронетранспортери, які тепер служитимуть на благо українського народу", - йдеться у повідомленні.

читайте такожВійна Росії проти України: з білоруських аеродромів за день вилітали до 20 літаків - CNNРаніше повідомлялося, що ВСУ ліквідували офіцера російської армії, який до України бомбив мирних жителів у Сирії. Капітану російської армії В'ячеславу Маклагіну було 29 років, але він вже встиг повоювати проти мирних людей не тільки в Україні, але і в Сирії.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ показали екіпіровку російських окупантів. Коли загарбники відправлялися в Україну, то прихопили з собою, зокрема, пейджер, домашні тапочки, ложки, виделки і кип'ятильник.

Читайте також: