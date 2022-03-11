ЗСУ ліквідували офіцера російської армії, який до України бомбив мирних жителів у Сирії

ЗСУ ліквідували офіцера російської армії / t.me/a_shtirlitz/16514

ЗСУ ліквідували капітана російської армії В'ячеслава Маклагіна. Йому було 29 років, але він вже встиг повоювати проти мирних людей не тільки в Україні, але і в Сирії.

Про смерть росіянина стало відомо 28 Лютого. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що після смерті окупанту дали ще й орден, повідомив Анатолій Штефан.

Також, як кажуть пропагандисти, Маклагін запобіг початку "ядерної війни". Якій саме - незрозуміло. За бомбардування мирних жителів Сирії офіцеру теж дали медаль.

Нагадаємо, ПС ЗСУ за 10 березня вразили 10 російських військових літаків і завдали нищівного удару по двох великих колонах техніки окупантів.

читайте також60-кілометрова колона окупантів під Києвом значно розосередилася-знімки з супутникаЗа попередньою інформацією, Україна розбила цілий полк десантних військ РФ з повним комплектом техніки: танки, БМП, "Гради" та інше.

Також ми повідомляли, що в окупаційних військах РФ створили так звані "загороджувальні загони", які повинні розстрілювати солдатів зі своїх же військ, якщо ті будуть відступати з поля бою.

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