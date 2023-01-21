Лукашенко водить Путіна за ніс: у ГУР оцінили загрозу вторгнення Росії з Білорусі

Україні все відомо про директора Білорусі Лукашенка, ударне угруповання і кількість сил, щоб розуміти поточну обстановку, сказав Андрій Юсов.

Лукашенко не готовий воювати проти України, загрози вторгнення РФ з Білорусі наразі немає - ГУР / сайт Кремля

Розвідці України все відомо про білоруського диктатора Олександра Лукашенка, ударне угруповання і готовність сил і засобів, щоб стверджувати, що загрози російського вторгнення з Білорусі наразі немає. Йдеться, скоріше, про психологічну операцію. Лукашенко водить за ніс Путіна і не хоче йти на "суїцидальні" кроки. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що чутки про можливе військове вторгнення військ агресора РФ з території Білорусі є психологічною операцією.

За словами представника розвідки, ГУР все відомо про диктатора Лукашенка, його режим, кількість ударного угруповання, а також готовність сил і засобів.

Інформація, яку має розвідка, вказує на відсутність на даний момент загрози військової інтервенції. Навіть якщо обстановка зміниться, Україна готова до змін і відпрацювала потенційні сценарії.

Також він додав, що Москва намагається максимально нагнітати тему Білорусі, проте Лукашенко водить за ніс Путіна і не хоче воювати, оскільки розуміє, чим для нього завершиться війна.

"В інтересах Путіна і Росії максимально нагнітати тему Білорусі, але і Лукашенко вже не дуже в це грає. Нещодавно ми бачили, як він водив за ніс Лаврова, розповідав як любить Путіна, а потім сказав, що не бачить загрози з боку України. Не хоче робити суїцидальних дій", - підкреслив Андрій Юсов.

Загроза нападу Росії з Білорусі

Командувач Об'єднаними силами Збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що у військ України є можливості своєчасно відреагувати на загрозу вторгнення окупантів РФ з Білорусі. Якщо рівень загрози зросте, ЗСУ задіють резерви на проблемних напрямках.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що Київ відстежує пересування військ окупанта Росії на території Білорусі. Поки розвідка не фіксує ознак створення там ударного угруповання для нового військового вторгнення в Україну. Імовірність нападу з даного напрямку наразі залишається низькою.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що новий напад Росії на Україну з Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Атака в найближчій перспективі, на думку експертів, виглядає малоймовірною.

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Війна Росії проти України: