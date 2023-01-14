Армія України застосує резерви, якщо зросте загроза атаки з Білорусі - командувач ОС ЗСУ Наєв

Співвідношення сил ЗСУ та військ РФ на північних кордонах України пропорційне для виконання Києвом заходів щодо стабілізації ситуації, сказав Сергій Наєв.

Війська України на півночі мають можливості для відбиття загроз окупантів Росії - Наєв / командування Об'єднаних сил ЗСУ

Сили оборони України мають можливості для своєчасної реакції на загрози військ Росії з боку Білорусі. Чисельність підрозділів ЗСУ дозволяють виконувати потрібні завдання. Якщо загроза з напрямку РБ зросте, на загрозливих напрямках будуть задіяні резерви. Про це заявив командувач Об'єднаними силами Збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомляє пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ, він розповів про те, що в українських військ є можливості для відбиття потенційних загроз російських окупантів з боку Білорусі. Співвідношення наших і російських військ на північних кордонах України пропорційне для реалізації ЗСУ "стабілізаційних заходів".

За словами генерала, нарощування сил у зв'язку з можливими погрозами з боку РБ не потрібно.

"На даний час співвідношення підрозділів Збройних Сил України, що входять до складу наших угруповань на півночі, до Збройних сил Російської Федерації, що знаходяться на території республіки Білорусь, досить для того, щоб виконувати завдання стабілізаційної операції. Саме це ми і робимо", - пояснив ситуацію Наєв.

Також генерал додав, що якщо рівень російської загрози з напрямку Білорусі зросте, на загрозливих напрямках ЗСУ застосують свої резерви.

"На випадок збільшення загрози у нас є відповідні військові частини в резерві. Генеральним штабом Збройних сил України передбачено негайне їх передислокування на загрозливі напрямки", - підкреслив Сергій Наєв.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що держава-окупант Росія в найближчі місяці може піти ва-банк. На думку Данілова, у Москви більше немає ресурсів, щоб затягувати військові дії. У такій ситуації на Україну чекають складні і вирішальні 2-3 місяці.

Заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов заявив, що, згідно з прогнозами, російські окупанти незабаром можуть спробувати захопити всю Донецьку область. Далі вони, ймовірно, здійснять спробу атакувати Запорізьку область. При цьому загарбники, як і раніше, здатні завдавати ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі України.

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що РФ може піти в новий наступ навесні. За його словами, росіяни здатні атакувати з південних і східних районів, які вони раніше захопили.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ зривають плани Росії на кордоні з Білоруссю

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