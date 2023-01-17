"Окупанти будуть знищені": українців попередили про можливе вторгнення з боку Білорусі

Сьогодні військова розвідка України не фіксує на території Білорусі ознак створення ударного угруповання.

Білорусь / УНІАН

На кордоні в Білоруссю українські військові ведуть розвідку, оскільки існує ймовірність вторгнення російських окупаційних військ з території сусідньої країни.

В Telegram Міністерство оборони України повідомляє, що можливе повторне вторгнення росіян малоймовірне. Але за ситуацією в Білорусії ведеться постійне спостереження.

"Сьогодні військова розвідка України не фіксує на території Білорусі ознак створення ударного угруповання. Російська армія в Білорусі здійснює нанесення ударів по мирних містах і цивільній інфраструктурі України, проводить навчання і готує мобілізованих. Потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій. Розмови про можливе вторгнення. Україну з боку Білорусі - це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій", - заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк.

За його словами, саме навчання російських військових викликають найбільшу увагу розвідки. Однак якщо окупанти все ж спробують прорватися на територію України - вони будуть знищені.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупант Російська Федерація може піти в атаку на запорізькому, Донецькому та Луганському напрямках. Можливо, загарбники спробують промацати ситуацію в Харківській області. Найбільш ймовірно, що вони кинуть всі сили на подальшу окупацію Донбасу.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр сказала, що у Росії є кілька сценаріїв атаки України - її окупаційна армія орієнтується по ситуації. На території Білорусі проводяться маневри, що вказують на перебування військ РФ у стані бойової готовності.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Москва готується до "певного загострення" ситуації на війні проти України в лютому. За його словами, Україна буде готова до будь-якого сценарію розвитку подій і відбивати ворожий наступ.

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