Лукашенко почав роздавати Україні поради : "війну можна закінчити зараз"

Лукашенко закликає Україну сісти за стіл переговорів з РФ / УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав роздавати Україні поради, розповідаючи, що треба зробити, щоб нібито закінчити війну "прямо зараз". Він закликав українську владу сісти за стіл переговорів. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Лукашенко стверджує, що зараз війну можна закінчити "на більш прийнятних для України умовах".

"Все залежить від України. Зараз особливість моменту в тому, що цю війну можна закінчити на більш прийнятних для України умовах, але їй ніхто не дасть закінчити війну. Вона повинна сісти за стіл переговорів і погодитися, що вона ніколи не загрожуватиме Росії, і не матиме на території України те озброєння, яке загрожуватиме РФ. Це головне, а "денацифікація" – це філософія", – сказав Лукашенко.

читайте такожНова маячня Путіна: війська РФ відвели від Києва нібито "заради переговорів"

Переговори України і РФ про мир

Раніше Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Після заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито захоплення окупантами всієї Луганської області прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україні слід зрозуміти умови Росії та сісти за стіл переговорів.

14 липня заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовність повернутись до переговорів з Україною. При цьому у Росії хочуть, щоб Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією земель.

Інші новини: