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Мирні переговори відновляться лише після поразки РФ на фронті - Кулеба

18 липня 2022, 14:45

Кулеба вважає, що станом на зараз переговори не дадуть результатів, адже "це буде знову мова ультиматумів".

Кулеба, переговоры с РФ
Україна відновить переговори з РФ після поразки окупантів на фронті / Reuters, соцсети

Метою Росії залишається повне знищення України, тому нині залишається неможливим відновлення переговорів про мир. Про їх відновлення можна буде говорити лише після поразки армії РФ на фронті. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в інтервʼю Forbes.ua.

Кулеба додав, що нині мирні переговори не відновлюються через дії РФ.

"Статус мирних переговорів – це удар по Вінниці, удар по Миколаєву, удари по Харкову, інших містах і штурмові дії росіян на сході України. Росіяни як мантру повторюють: "Від 24 лютого наші цілі залишилися незмінними, змінився лише спосіб їхнього досягнення". Спосіб із фронтальної атаки на Україну з метою одномоментного знищення було змінено на концентровані удари і просування зі сходу. Але ціль залишилася незмінною – знищити нас. Кожною такою заявою росіяни демонструють не готовність до переговорів, а незмінність кінцевої мети цієї операції – знищення України", - сказав Дмитро Кулеба.

Станом на зараз, коли РФ ще не програла на полі бою, Кулеба вважає, що нема сенсу сідати за стіл переговорів, адже "це буде знову мова ультиматумів". Він наголосив на тому, що президент України Володимир Зеленський дотримується принципової позиції у цьому питанні.

"Він (Володимир Зеленський - Главред) не виключає можливість переговорів, але зараз для цього немає підстав, з огляду на агресивну поведінку Росії. Він дуже чітко прокомунікував це з лідерами країн, які натякали на переговори. Ці лідери теж перестали про це говорити", - додав Кулеба.

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Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков говорив, що зустріч президента РФ Путіна з українським гарантом Зеленським дійсно може бути організована. Відстрочку вирішення даного питання Москва мотивує, мовляв, необхідністю ретельної підготовки і наявністю нібито "певних умов".

"Ніхто таку можливість не відкидає, але вона вимагає відповідних умов, а головне дуже-дуже-дуже ретельної підготовки", - заявляв Ушаков.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення
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