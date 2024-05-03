Пік наступу на Часів Яр попереду: Коваленко сказав, чи вистачить РФ 25 тис. солдатів

Російське командування буде підсилювати 25 тисяч солдатів так само, як воно робило біля Авдіївки, зауважив Олександр Коваленко.

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Росія посилюватиме 25 тисяч солдатів поблизу Часового Яру / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Росії не вистачить 25 тисяч солдатів для потужного наступу на Часів Яр в Донецькій області. Каталізація наступальних дій російських окупантів ще попереду. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

"Цього недостатньо (25 тисяч солдатів – ред.). Це кількість, яка може створити умови для потужнішого наступу, але не для найпотужнішого. Тобто каталізація наступальних дій ще попереду", - розповів експерт.

За його словами, командування РФ, ймовірно, буде підсилювати ці 25 тисяч окупантів так само, як вони це робили біля Авдіївки, коли підсилювали ударні угруповання силами 2-ї та 41-ї загальновійськових армій зі складу групи військ "Центр".

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"Вони використовували там найбоєздатніші окремі мотострілецькі бригади... Отже, вони будуть брати ресурс, найімовірніше, з південного угруповання, групи військ "Дніпро", а також групи військ "Схід". Саме звідти буде передислоковано підрозділи для підсилення подальших бойових дій на сході", - додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Бої за Часів Яр - ситуація поблизу міста

Нагадаємо, начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус заявив, що бойові дії досягли околиць Часового Яру у Донецькій області, проте в місті все ще залишаються сотні людей.

Також речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що окупанти здійснюють штурми Часового Яру та навколишніх населених пунктів у Донецькій області, намагаючись захопити логістичні маршрути. Він зазначив, що інформація про прорив росіян до каналу Сіверський Донець - Донбас не відповідає дійсності.

Як повідомляв Главред, офіцер прес-служби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що незважаючи на великі ресурси, які ворог кидає на напрямок Часового Яру, російські окупаційні війська не зможуть захопити місто до 9 травня.

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