Пік наступу на Часів Яр попереду: Коваленко сказав, чи вистачить РФ 25 тис. солдатів

Росії не вистачить 25 тисяч солдатів для потужного наступу на Часів Яр в Донецькій області. Каталізація наступальних дій російських окупантів ще попереду. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.
"Цього недостатньо (25 тисяч солдатів – ред.). Це кількість, яка може створити умови для потужнішого наступу, але не для найпотужнішого. Тобто каталізація наступальних дій ще попереду", - розповів експерт.
За його словами, командування РФ, ймовірно, буде підсилювати ці 25 тисяч окупантів так само, як вони це робили біля Авдіївки, коли підсилювали ударні угруповання силами 2-ї та 41-ї загальновійськових армій зі складу групи військ "Центр".
"Вони використовували там найбоєздатніші окремі мотострілецькі бригади... Отже, вони будуть брати ресурс, найімовірніше, з південного угруповання, групи військ "Дніпро", а також групи військ "Схід". Саме звідти буде передислоковано підрозділи для підсилення подальших бойових дій на сході", - додав Коваленко.
Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
Бої за Часів Яр - ситуація поблизу міста
Нагадаємо, начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус заявив, що бойові дії досягли околиць Часового Яру у Донецькій області, проте в місті все ще залишаються сотні людей.
Також речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що окупанти здійснюють штурми Часового Яру та навколишніх населених пунктів у Донецькій області, намагаючись захопити логістичні маршрути. Він зазначив, що інформація про прорив росіян до каналу Сіверський Донець - Донбас не відповідає дійсності.
Як повідомляв Главред, офіцер прес-служби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що незважаючи на великі ресурси, які ворог кидає на напрямок Часового Яру, російські окупаційні війська не зможуть захопити місто до 9 травня.
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