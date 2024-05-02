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Росіяни йдуть у "банзай-штурми": Селезньов розкрив тактику ворога біля Часового Яру

Руслана Заклінська
2 травня 2024, 18:53
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Найбільше найбільше страждає від ворожих "банзай-штурмів" мікрорайон "Канал", розповів Владислав Селезньов.
Росіяни йдуть у 'банзай-штурми': Селезньов розкрив тактику ворога біля Часового Яру
Окупанти продовжують штурмувати околиці Часового Яру / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 38 окрема бригада морської піхоти

Росіяни не припиняють штурмів на околицях Часового Яру в Донецькій області. Окупантам вдавалося зайти на вулиці міста. Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телемарафону.

"Наразі мікрорайон "Канал" найбільше страждає від ворожих "банзай-штурмів". Ворог навіть заходить на вулиці, які знаходяться на сході цього мікрорайону. Але щоразу отримує ляпаси від українських операторів бойових машин та FPV-дронів, змушений відступати, втрачаючи як техніку, так і особовий склад", - зазначив Селезньов.

За його словами, термін "банзай-штурми"- це коли на ворожу техніку вантажать максимальну кількість особового складу, щоб подолати короткі дистанції на великій швидкості та уникнути українських дронів, мін чи артилерії. І хоча іноді така тактика приносить росіянам певні успіхи, частіше за все вона призводить до великих втрат.

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Селезньов також припустив, що російські окупанти, ймовірно, змінять свою тактику в цьому районі.

"У найближчій перспективі навіть не у прямих штурмах, а в спробах ворога обійти з флангів. Адже напряму ворог нічого не може зробити, а от обходячи з флангів, особливо з півдня, там є певні загрозливі тенденції", - додав він.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Бої за Часів Яр - ситуація поблизу міста

Нагадаємо, начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус заявив, що бойові дії досягли околиць Часового Яру у Донецькій області, проте в місті все ще залишаються сотні людей.

Також речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що окупанти здійснюють штурми Часового Яру та навколишніх населених пунктів у Донецькій області, намагаючись захопити логістичні маршрути. Він зазначив, що інформація про прорив росіян до каналу Сіверський Донець - Донбас не відповідає дійсності.

Як повідомляв Главред, офіцер прес-служби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що незважаючи на великі ресурси, які ворог кидає на напрямок Часового Яру, російські окупаційні війська не зможуть захопити місто до 9 травня.

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війна в Україні Часів Яр війна Росії та України
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