Стратегічне місто може опинитись в оточенні: експерт назвав головну ціль РФ

Російські окупанти продовжують комбінований наступ в напрямку міста Часів Яр на Донеччині. Ворог нагамається нав'язати українсьим військовим ближній бій. Про це в ефірі Radio NV повідомив військовий експерт Сергій Грабський.
"Флангові атаки для того, щоб перетворити наше угруповання в напівоточене — [взяти його в - ред.] оперативний мішок, як вони кажуть. Але при цьому вони не зменшують тиску з фронту для того, щоб наші підрозділи не мали змогу відійти", — зазначив Грабський.
Окупанти намагаються "підчепити" українських військових, щоб змусити їх почати в ближній бій з метою подальшого оточення, пояснює експерт. За його словами, це типова тактика, яка тепер трансформується в спробу противника прорватися на півночі через Богданівку і на півдні через Іванівське.
Крім того, додає Грабський, Росія докладає значні зусилля для концентрації сил на трасі, яка з'єднує Часів Яр з Костянтинівкою.
"[РФ - ред.] розуміє, що ця траса для нас важлива, і розуміє, що по ній легше здійснювати приміщення сил та засобів. Разом з тим ми так само усвідомлюємо, наскільки важливою є ця траса, і впевнено тримаємо там оборону", - додає Грабський.
Крім того, він робить припущення, що спроби тиску на місто не припиняться навіть після 9-го травня.
Хто такий Сергій Грабський
Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.
Наступ РФ на Часів Яр - ситуація на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Михайло Онуфер прокоментував загрозу просування російських окупантів у районі Часового Яру в Донецькій області. Після захоплення Бахмута росіяни зробили невелику паузу для перегрупування і ротації, а зараз намагаються продовжити наступ.
Водночас, на південь від населеного пункту Іванівське Донецької області українським захисникам вдалося вибити російських окупантів з їхніх позицій, розповів заступник командира батальйону 92-ї окремої штурмової бригади, Олесь Маляревич.
Російські окупаційні війська проводять заходи для наступу на місто Часів Яр з флангів з метою подальшого оточення українського гарнізону. Про це повідомив начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков. За його словами, прорив росіян з флангів у напрямку міста Часів Яр є для них недосяжною метою.
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