УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Стратегічне місто може опинитись в оточенні: експерт назвав головну ціль РФ

Юрій Берендій
1 травня 2024, 02:36
Військовий експерт зазначає, що російські війська намагаються наступати з кількох напрямків для того, щоб взяти місто Часів Яр в оперативний мішок.
Стратегічне місто може опинитись в оточенні: експерт назвав головну ціль РФ
Експерт оцінив стратегію наступу РФ на Часів Яр / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Російські окупанти продовжують комбінований наступ в напрямку міста Часів Яр на Донеччині. Ворог нагамається нав'язати українсьим військовим ближній бій. Про це в ефірі Radio NV повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

"Флангові атаки для того, щоб перетворити наше угруповання в напівоточене — [взяти його в - ред.] оперативний мішок, як вони кажуть. Але при цьому вони не зменшують тиску з фронту для того, щоб наші підрозділи не мали змогу відійти", — зазначив Грабський.

Окупанти намагаються "підчепити" українських військових, щоб змусити їх почати в ближній бій з метою подальшого оточення, пояснює експерт. За його словами, це типова тактика, яка тепер трансформується в спробу противника прорватися на півночі через Богданівку і на півдні через Іванівське.

відео дня

Крім того, додає Грабський, Росія докладає значні зусилля для концентрації сил на трасі, яка з'єднує Часів Яр з Костянтинівкою.

"[РФ - ред.] розуміє, що ця траса для нас важлива, і розуміє, що по ній легше здійснювати приміщення сил та засобів. Разом з тим ми так само усвідомлюємо, наскільки важливою є ця траса, і впевнено тримаємо там оборону", - додає Грабський.

Крім того, він робить припущення, що спроби тиску на місто не припиняться навіть після 9-го травня.

Хто такий Сергій Грабський

Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Часів Яр - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Михайло Онуфер прокоментував загрозу просування російських окупантів у районі Часового Яру в Донецькій області. Після захоплення Бахмута росіяни зробили невелику паузу для перегрупування і ротації, а зараз намагаються продовжити наступ.

Водночас, на південь від населеного пункту Іванівське Донецької області українським захисникам вдалося вибити російських окупантів з їхніх позицій, розповів заступник командира батальйону 92-ї окремої штурмової бригади, Олесь Маляревич.

Російські окупаційні війська проводять заходи для наступу на місто Часів Яр з флангів з метою подальшого оточення українського гарнізону. Про це повідомив начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков. За його словами, прорив росіян з флангів у напрямку міста Часів Яр є для них недосяжною метою.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Часів Яр
Реклама

Головне за день

Потужні вибухи та пожежа: росіяни вдарили балістикою по Одесі, є загиблі

Потужні вибухи та пожежа: росіяни вдарили балістикою по Одесі, є загиблі

00:59 Україна
"Треба зірвати російський задум": Зеленський провів низку надважливих нарад

"Треба зірвати російський задум": Зеленський провів низку надважливих нарад

22:42 Політика
Більше Patriot: у США заінтригували заявою про передачу ЗРК Україні

Більше Patriot: у США заінтригували заявою про передачу ЗРК Україні

22:36 Україна
Всі головні новини

Популярне

Танцюрист-утікач Влад Яма показався в Криму 96086

Танцюрист-утікач Влад Яма показався в Криму

Гороскоп на завтра 1 травня: Діви - вашу помилку викриють, Стрільців - поливатимуть брудом 9781

Гороскоп на завтра 1 травня: Діви - вашу помилку викриють, Стрільців - поливатимуть брудом

Масована нічна атака ATACMS на Крим: в окупантів - потужні втрати 5263

Масована нічна атака ATACMS на Крим: в окупантів - потужні втрати

Довіру підірвано : Столтенберг зробив важливу заяву після візиту до Києва 2968

"Довіру підірвано": Столтенберг зробив важливу заяву після візиту до Києва

Останні новини

03:00

Зловив зірку: Melovin принизив українську співачку

02:36

Стратегічне місто може опинитись в оточенні: експерт назвав головну ціль РФ

02:00

Близнюки не від Алли Пугачової: Ксенія Собчак зробила гучну заяву

01:35

Сантехнік розкритикував популярний спосіб прочищення труб: як його краще замінити

00:59

Потужні вибухи та пожежа: росіяни вдарили балістикою по Одесі, є загиблі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

30 квітня, вівторок
23:59

Смішні дівчата: Гордон показав трохи напідпитку Пугачову з ВайкулеВідео

23:51

Що має бути на столі у день Великодня 2024 року: які страви приготуватиВідео

23:23

Тепер не відбудеться: нова пасія Началджіоглу зробила провокаційне тату

22:44

Санта Дімопулос оголосила свою нову професію

Реклама
22:42

"Треба зірвати російський задум": Зеленський провів низку надважливих нарад

22:39

Даша Кацуріна вперше показала свою стильну маму-красунюВідео

22:36

Більше Patriot: у США заінтригували заявою про передачу ЗРК Україні

22:26

Війська РФ змогли просунутись вперед: в ЗСУ назвали найгарячіші напрямки фронту

21:50

Чим натуральним можна пофарбувати яйця: результат вразить кожногоВідео

21:33

"Довіру підірвано": Столтенберг зробив важливу заяву після візиту до Києва

21:29

Цимбалару вперше висловилася про причини розриву з коханим після 10 років разом

21:27

Гороскоп на травень 2024 для Водоліїв: астролог назвала найвдаліші дніВідео

21:17

РФ піде у великий наступ до 9 травня: прикордонник назвав напрямки

20:54

Незамінний на кухні та особливо небезпечний: з чого насправді роблять маргаринВідео

20:53

8 років без покарання: ЗМІ розкрили, як Мартиненко та інші фігуранти гучної справи НАБУ уникнули відповідальності

Реклама
20:36

Є винятки: хто зможе отримати паспорт за кордоном усупереч обмеженням - МЗС

19:52

Окупанти вже "відгребли": в ОВА розповіли, чи готує РФ наступ на Харків

19:44

Як правильно мити машину: відповідь здивує досвідчених водіїв

19:33

В Україну вривається справжнє "пекло": якою буде погода у перший день травня

19:10

У Брюсселі та Вашингтоні уважно стежать за Україною в дуже важливій теміПогляд

19:06

Захищати не будуть: в Польщі різко висловились про повернення чоловіків до України

19:03

Трамп погрожує припинити допомагати Україні і висунув свою умову

19:02

12 проколів на обличчі: зрадниця Тодоренко показала екстремальний пірсинг

18:38

За тиждень росіяни окупували до 6 сіл на Сході, Росія поспішає з наступом - NYT

18:26

Польща збиватиме ракети над Україною: НАТО може ухвалити надважливе рішення

18:19

"Нічого святого": в ЗСУ оцінили ймовірність Великоднього перемир'я з Росією

17:32

Є особливе місце: експерт розповіла, де не можна зберігати молоко в холодильнику

17:25

Найдорожча їжа у світі - перекус за тисячі доларів

17:14

Як огірочок: король Чарльз III вийшов у люди вперше після онкодіагнозуВідео

17:06

Ракетний удар по Україні на Великдень: українців попередили про нові провокації РФ

17:05

Куди потрібно сходити 1 травня, щоб вигнати з життя проблеми - прикмети дня

17:05

РФ завдаватиме більше масованих ударів по Україні у найближчі два місяці

16:59

Триває реєстрація на головну HR-премію країни від Української Асоціації HR Pro та robota.ua новости компании

16:49

Легендарний корабель М/S Alpo задля підтримки України вирушив у символічну місію на честь 80-річчя Нормандської операції актуально

16:43

"Мир в обмін на території": у США пояснили скандальні заяви Трампа

Реклама
16:21

З митрополита УПЦ МП "Паші-мерседеса" зняли електронний браслет - ЗМІ

16:01

Це Жанна: Наталья Фріске побачила сестру

15:40

Вплине на хід боїв: розвідка оцінила наслідки удару по аеродрому РФ на Кубані

15:39

Лише одиниці знайдуть яблуко за 8 секунд: складна загадка на перевірку уважності

15:37

Масована нічна атака ATACMS на Крим: в окупантів - потужні втрати

15:34

Чи буде депортація ухилістів додому до України: заява Кабміну

15:20

Король Чарльз не зустрічатиметься з Гаррі: названо причину

15:16

"Жму руку! Обнімаю!" - блюзнірство васала, яке привело війну в Україну, - Гладких про річницю діалогу Порошенка та Путіна

15:08

Церковне свято 1 травня: що заборонено робити у Страсну середу

15:00

Супер смачний салат на Великдень 2024: дивовижний рецепт, який попросять всіВідео

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти