Або плати, або повертайся додому: українці розповіли, як їх обманюють з роботою в Німеччині

Українців обманюють з роботою в Німеччині / Фото УНІАН

Українські заробітчани скаржаться, що посередники обіцяють їм роботу в Німеччині, але в підсумку українці влазять у борги, але обіцяне працевлаштування так і не отримують.

Як пише Obozrevatel, на вудку посередників попалася 32-річна Світлана. Контакти вона знайшла в Інтернеті.

Жінка вибрала для себе роботу на шоколадній фабриці однієї великої міжнародної компанії. Їй прислали договір по Viber і сказали, що потрібно заплатити 12 тисяч гривень. У договорі було зазначено, що вона платить за інформаційні послуги, але жінка одразу не звернула на це увагу.

Потім Світлана заплатила ще 120 євро за квиток до Німеччини.

Коли жінка запитала у менеджера про ID-картку (документ, за яким вона мала жити в Німеччині), Світлані вислали копію документа.

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"На ньому було моє фото, а ім'я та прізвище не мої. Я була якоюсь Сабіною зі Словаччини", - розповіла Світлана.

У Німеччині українку зустріла жінка на ім'я Аміна.

"Вона одразу сказала, що треба їй віддати 50 євро за те, що вона мене зустріла. І ще 300 євро за оренду кімнати. Я трохи здивувалася, мене про це не попереджали. Аміна привела мене в свою квартиру, де були ще троє її дітей і сестра. Мені виділили ліжко і тумбочку в кімнаті з її сестрою", – розповіла Світлана.

Потім Аміна повідомила, що потрібно заплатити ще 250 євро за ID-картку.

"Менеджер з України обіцяла, що ось-ось приїде кур'єр і привезе ID-картку. Але за три дні так ніхто і не приїхав. А Аміна заявила, що ніяких грошей з України їй не перераховували, тому картку мені не віддадуть. За кілька днів вона запропонувала мені виїхати, раз я не хочу платити", - каже Світлана

Щоб отримати працевлаштування в Німеччині, жінка спустошила свою кредитку, сподіваючись, що вже за місяць зможе погасити борг. Однак в результаті українка витратила 700 євро і залишилася без роботи. В українському агентстві повертати гроші їй не захотіли і заявили, що вона сама у всьому винна.

Вікторія з Маріуполя розповіла, що рік тому за працевлаштування в Німеччині теж віддала одному з агентств 300 євро. Їй пообіцяли, що працевлаштують кухарем у ресторані.

"Потім менеджер зовсім зникла з радарів, слухавку не брала місяці два. Коли я стала писати, що звернуся в поліцію, повідомила, що через коронавірус заклади закриваються і треба чекати. Потім запропонувала поїхати працювати на фасування цукерок, потім на лінію з виробництва косметики. І ось уже рік триває це листування", - каже Вікторія.

читайте також"Нахабно брешуть в очі": українські заробітчани розповіли, як їх обманюють з роботою в ПольщіУкраїнка Олена з Харківщини також потрапила в схожу ситуацію. Їй разом з подругою запропонували на підставі польсько-німецьких віз і за запрошеннями влаштуватися на роботу в Німеччину. Українки заплатили по 260 євро, їм відкрили польську візу. Але коли жінки приїхали до Польщі, виявилося, що роботи в Німеччині немає.

"Потрібно було відпрацювати в Польщі на рибному заводі й чекати, коли ж відкриється Німеччина", – розповіла Олена.

У польському агентстві їм сказали, що гроші не повернуть, оскільки вже перерахували їх німцям.

"У мене склалося враження, що нас просто обдурили. Туди приходили й інші заробітчани, вони розповідали, що вже місяць, навіть два чекають обіцяної візи до Німеччини. Працюють на рибному заводі, отримують по 12 тисяч гривень на місяць, це смішні гроші. Люди показували поранені рибою руки, розповідали про важку працю", - каже Олена.

В результаті жінка з подругою повернулися додому ні з чим.

Як повідомляв Главред, за 10 місяців 2021 року виїхали з України і не повернулися понад 600 тисяч громадян. Цей показник є найвищим за останні 11 років.

Також ми писали, де українські заробітчани отримують найбільшу зарплату.

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