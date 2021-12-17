У Польщі хворіти не можна: український заробітчанин розповів про гіркий досвід лікування

Щоб потрапити до лікарні потрібно чекати 2 місяці.
Українські заробітчани в Польщі не можуть потрапити в лікарню. А якщо і потрапляють до медустанови, то лікування обходиться втридорога, йдеться в сюжеті "5 каналу".
Відзначається, що навіть при наявності страховки в Польщі чекати прийому профільного лікаря доводиться від декількох місяців до року. В іншому випадку вихід один - йти в приватну клініку і платити божевільні гроші.
"Я живу у Великопольському, хотів потрапити до алергололога, щоб провести одну процедуру, деякі тести, скажімо так. Я обдзвонив всі лікарні в напрямку мого сімейного лікаря і найближча дата, коли мене могли прийняти – це через 2 місяці. Висновок - я не хочу чекати. Окей. Тоді я йду в приватну клініку і плачу гроші", - розповів гастарбайтер Андрій Зеланс.
читайте такожВ Анталії померла Українка: консульство шукає рідних дівчиниКрім цього, заробітчани скаржаться на важку працю, від якої опухають руки і неможливо зігнути пальці. Але все ж щорічно з України їде як мінімум 3 млн трудових мігрантів.
Нагадаємо, 81-річний пенсіонер в Італії вбив свою 67-річну доглядальницю з України. Чоловік відрізнявся буйним характером і сварився з працівницею. У підсумку він вистрілив в неї з особистої зброї.
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