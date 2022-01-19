УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Висів посеред дороги: тіло українського заробітчанина знайшли у Польщі

19 січня 2022, 15:33

За попередньою інформацією, чоловік повісився.

false
Українця знайшли повішеним у Польщі / скріншот з відео

У Польщі, громадянин України, приїхав в країну на заробітки, наклав на себе руки, повісившись на металевій перекладині з дорожніми знаками.

Про це повідомив Telegram-канал "Всевидюче око".

Знайомі померлого кажуть, що причиною фатального рішення для чоловіка послужили матеріальні труднощі заробітчанина, а також проблеми в сім'ї. Екстрені служби зняли тіло українця, що висіло над дорогою і жахало автомобілістів.

Польська поліція з'ясовує обставини інциденту. Тіло нашого громадянина відправлять для поховання на батьківщину.

читайте такожСтало відомо, де українські заробітчани отримують найбільшу зарплатуВарто відзначити, що згідно з прогнозами Інституту демографії Національної академії наук, вже до 2030 року Україну може покинути 3 мільйони працездатного населення.

З кожним роком число людей, які прагнуть виїхати за кордон, стає все більше. Однак такий варіант майбутнього супроводжується ризиками: життя в Євросоюзі дороге, а українці змушені працювати за ненормованим графіком. Висока зарплата світить тільки тим, хто працює на шкідливій роботі, або є висококласним фахівцем.

Автор: Сергій Кущ
viber
новини Польщі заробітчани
Зараз ви переглядаєте новину «Висів посеред дороги: тіло українського заробітчанина знайшли у Польщі». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Грошова удача і будинок повна чаша: топ-4 знака, які в рік Тигра не будуть ні в чому собі відмовлятиГрошова удача і будинок повна чаша: топ-4 знака, які в рік Тигра не будуть ні в чому собі відмовляти Гороскоп Таро на лютий 2022: Близнюки стануть щасливчиками місяцяГороскоп Таро на лютий 2022: Близнюки стануть щасливчиками місяця Найсмачніші пиріжки з яйцем і зеленою цибулею: готувати всього 10 хвилинНайсмачніші пиріжки з яйцем і зеленою цибулею: готувати всього 10 хвилин Гороскоп Таро для Овнів на лютий 2022: доленосна зустріч і фінансовий успіхГороскоп Таро для Овнів на лютий 2022: доленосна зустріч і фінансовий успіх Астролог назвав знаки зодіаку, які не можуть залишатися все життя в одному шлюбіАстролог назвав знаки зодіаку, які не можуть залишатися все життя в одному шлюбі
16:20

Гаспар Ульєль зірвався зі скелі - французького актора екстрено госпіталізували

15:58

"Бухим менше їздити треба!": Микола Харківський грубив та посміхався в обличчя дочки загиблого в ДТПВідео

15:55

Загроза блокади шляху України до НАТО і гарантії від США: у МЗС Росії вибухнули умовою ВашингтонуВідео

15:39

"Починаються важкі часи": ЄС пригрозив РФ масштабними санкціями у разі розширення агресіїВідео

15:33

Висів посеред дороги: тіло українського заробітчанина знайшли у Польщі

Реклама
15:28

Зірка серіалів Марш Турецького та Каменська потрапила в реанімацію після пожежі в її квартирі

15:22

Україну замете снігом і вдарить мороз -15Відео

14:32

"Тисячу Зеленського" пенсіонери вже з 24 січня зможуть витратити на лікиВідео

14:27

"Велике будівництво": Рух вантовим мостом у Запоріжжі відкриється через лічені дні

14:21

Порошенко відпустили під особисте зобов'язання і заарештували майноВідео

14:12

Помер редактор Vogue Андре Леон Теллі

14:12

Найсмачніший м'ясний пиріг з лаваша: готувати дуже просто і швидкоВідео

14:01

Мати тиждень не пускала додому 11-річну доньку на Харківщині: не давала навіть переодягнутисяВідео

13:40

Гола Сніжана Бабкіна привітала фанатів з Водохрещем і сіла п'ятою точкою в замет

13:36

Кабмін скоротив строк дії COVID-сертифікатівВідео

13:35

Подарують молодість і красу: топ-8 незамінних продуктів для жінок

13:25

Відмовився спілкуватися російською і не взяли на роботу: в IT-компанії пояснилися за мовний скандалВідео

13:11

"Велике будівництво" Зеленського зведе арени для Євробаскету у Києві та Львові: як вони виглядатимуть

13:00

Гороскоп на завтра, 20 січня 2022: Тільцям – удача, Дівам – заздрісники, Стрільцям - труднощіВідео

12:48

Оля Полякова в червоних ботфортах задерла ноги, лежачи на столі

Реклама
12:48

Справа Порошенка: прихильники п’ятого президента побилися з поліцією біля судуВідео

12:36

Вторгнення Росії в Україну може початися в дуже короткі терміни - БлінкенВідео

12:28

У Росії "відхрестилися" від вторгнення в Україну з Білорусі і закликають позбавити ЗСУ озброєнняВідео

12:27

Всюди кров, скло і розкидані речі: на Закарпатті невідомі розтрощили храмФото

12:08

В Одесі автобус із пасажирами влетів у чотири авто і магазин: водій загинувВідео

11:47

40 гривень за літр: українцям назвали лютневі ціни на бензин і газ на АЗСВідео

11:41

Злата Огневич на архівному фото показала, якою була дитиною

11:41

Батьківські суботи 2022: дати важливих поминальних днів

11:25

Прикмети на 20 січня: що не можна робити в день Іоанна і як не потрапити в бідуВідео

11:24

Ціни на вершкове масло рекордно підскочили: у чому причинаВідео

11:24

Дієтолог назвала найкорисніші продукти для серця і судин

11:04

Зимові Олімпійські ігри-2022: хто представить Україну, де дивитися і всі подробиці змаганьВідео

10:59

Як виростити гіацинт вдома до свята 8 Березня - всі секретиВідео

10:46

У МЗС РФ назвали "провокацією" заяви США про евакуацію дипломатів з України

10:39

Винесли медикам у стані клінічної смерті: моторошні подробиці загибелі немовляти у квартирі-смітникуФотоВідео

10:32

"Не міняли з часів СРСР": Зеленська пояснила, чому українці незлюбили нове шкільне менюВідео

10:09

Олеся Жураківська в образі Мерилін Монро показала фантастичний бюст в бездонному декольте

10:03

Названо найкраще масло для здоров'я кишківникаВідео

09:56

Прикмети на Водохреща 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

09:44

На Житомирщині загадково загинула матір двох дітей і бізнеследі – її знайшли мертвою у лісі

Реклама
09:40

"Омікроном все частіше хворіють 30-річні": лікар назвала нетипові симптоми коронавірусуВідео

09:29

Гороскоп на сьогодні, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - ворогиВідео

09:28

Ердоган запросив Зеленського і Путіна до Туреччини, щоби залагодити розбіжності

08:36

Різке зростання випадків COVID-19 за добу: в Україні виявили майже 13 тисяч нових хворих

08:24

Спільні перемовини ЄС, НАТО, США, України і Росії – це фантастика – Кулеба

08:21

Якщо почнеться війнаПогляд

07:55

На українців чекає фантастичне літо: синоптик розповів, якою буде погода в червні, липні та серпні

07:18

У ВООЗ розвіяли міфи про штам Омікрон і закликали бути напоготовіВідео

07:12

Астролог розповів, що вважають найважливішим у житті різні знаки зодіаку

06:38

Росія поки блефуєПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти