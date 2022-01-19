Висів посеред дороги: тіло українського заробітчанина знайшли у Польщі

Українця знайшли повішеним у Польщі / скріншот з відео

У Польщі, громадянин України, приїхав в країну на заробітки, наклав на себе руки, повісившись на металевій перекладині з дорожніми знаками.

Про це повідомив Telegram-канал "Всевидюче око".

Знайомі померлого кажуть, що причиною фатального рішення для чоловіка послужили матеріальні труднощі заробітчанина, а також проблеми в сім'ї. Екстрені служби зняли тіло українця, що висіло над дорогою і жахало автомобілістів.

Польська поліція з'ясовує обставини інциденту. Тіло нашого громадянина відправлять для поховання на батьківщину.

читайте такожСтало відомо, де українські заробітчани отримують найбільшу зарплатуВарто відзначити, що згідно з прогнозами Інституту демографії Національної академії наук, вже до 2030 року Україну може покинути 3 мільйони працездатного населення.

З кожним роком число людей, які прагнуть виїхати за кордон, стає все більше. Однак такий варіант майбутнього супроводжується ризиками: життя в Євросоюзі дороге, а українці змушені працювати за ненормованим графіком. Висока зарплата світить тільки тим, хто працює на шкідливій роботі, або є висококласним фахівцем.