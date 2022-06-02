Льотчики розуміли, що на 90% вони не повернуться: пілот, який прорвав блокаду Маріуполя, розкрив деталі операції

Пілот, який прорвав блокаду Маріуполя, розкрив деталі операції / скріншот

Пілот, який літав в блокадний Маріуполь, розповів, як доправляли допомогу захисникам України та мирним жителям, які залишалися в місті. Головна складність була в тому, що допомогу потрібно було привезти на 100 км в глибину контрольованої ворогом території.

Керувало операцією Головне управління розвідки. Всі операції були секретними. Тому часу на розуміння і дослідження всіх нюансів не було навіть у екіпажів.

Кожен політ готувався індивідуально. У когось на підготовку була доба, у когось – тиждень, а у когось - лише лічені години.

"Це було не те що складно. Це було практично неможливо", - сказав пілот.

За його словами, льотчики розуміли, що в 90 відсотках випадків вони не повернуться.

"Але головнокомандувач запитав: у скільки життів цивільних та інших людей ви оцінюєте своє життя? Ми розуміли, що там відбувається, що у людей немає навіть ліків. Не було боєприпасів, це було вкрай необхідно зробити. Тому всі йшли на цей ризик, розуміючи заради кого і заради чого вони це роблять", - сказав пілот.

читайте такожУкраїнські пілоти героїчно прорвали блокаду Маріуполя: з'явилося унікальне відео з вертольотаНайбільше хвилювання було тоді, коли екіпаж йшов до гелікоптера. Але в процесі польоту це вже сприймалося як робота.

"Ми просто працювали і робили те, що повинні робити. І в той момент, коли ми опинилися в Маріуполі, коли йшла висадка, вивантаження людей і вантажу, це було відчуття ейфорії. Нам здавалося, що якщо ми прийшли туди і ми знаходимося в зоні ураження трьох зенітно-ракетних комплексів, ми стоїмо тут і вивантажуємося, ми - королі світу. Ми перемогли і все буде добре", - каже український льотчик.

Але, на жаль, це був не кінець. Вже на зворотному шляху під час польоту з Маріуполя в шести кілометрах від міста у гелікоптер ракета. Один двигун відмовив. Другий гелікоптер, що летів позаду, росіяни збили, весь екіпаж загинув.

У вертольоті, у якого залишився робочим один двигун, на борту було 20 поранених. Екіпаж розумів, що якщо вони сядуть посеред поля, то ймовірно їх не вдасться врятувати. Тому льотчики зробили все можливе, щоби долетіти до місця посадки.

Евакуація поранених з Азовсталі

16 травня із заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Інформацію про евакуацію бійців Азова також підтвердив і президент Володимир Зеленський.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вранці 17 травня повідомило, що "для якнайшвидшого повернення" евакуйованих захисників Маріуполя "буде здійснена процедура обміну". Також проводяться всі необхідні заходи з порятунку тих, хто залишився на Азовсталі.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Інші новини: