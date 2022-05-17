У розвідці розкрили деталі порятунку українських захисників з Азовсталі

З'явилися деталі евакуації з Азовсталі / t.me/polkazov

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вранці у вівторок повідомило що "для якнайшвидшого повернення" евакуйованих ввечері в понеділок захисників Маріуполя "буде здійснена процедура обміну".

Як йдеться в опублікованому повідомленні ГУР, "проводяться всі необхідні заходи з порятунку" бійців, які залишаються на Азовсталі.

Відзначається, що в ході операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" захисників Маріуполя з "Азовсталі" в лікарню в місті Новоазовськ вже евакуйовані 53 тяжкопоранених українських військових, де їм нададуть необхідну медичну допомогу. Також 211 осіб вже доставлені в селище Оленівка гуманітарним коридором. "Для якнайшвидшого повернення українських героїв буде здійснена процедура обміну", - йдеться в заяві.

"Що стосується захисників, які досі залишаються на території "Азовсталі", зусиллями нашої держави проводяться всі необхідні заходи з порятунку", - підкреслили в ГУР.

"Всі поставлені командуванням завдання виконані захисниками Маріуполя в повному обсязі. На жаль, на сьогоднішній день Україна не може деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом", - зазначили в розвідці.

Оборона Азовсталі

На територію меткомбінату Азовсталь (Маріуполь Донецької обл.) було здійснено десятки авіанальотів, у тому числі - стратегічними бомбардувальниками, повідомляє полк"Азов".

Дивіться онлайн Новини Донбасу

Нагадаємо, в суботу, 7 травня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з території "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх дітей, жінок і людей похилого віку.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом поки неможливо через брак важкого озброєння.

читайте також"Збереження життя особового складу": командир Азова заявив про виконання завдань у Маріуполі

Читайте також: