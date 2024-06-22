"Ліг весь батальйон": на сході знищено "елітні" війська РФ разом із комбатом

Бійці Збройних сил України знищили майже весь батальйон російських окупантів разом із командиром у боях на сході.
Про вдалі дії українських захисників повідомляє в Telegram офіцер ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").
Він зазначає, що під час боїв у районі Часового Яру на Донеччині було ліквідовано командира батальйону РФ, капітана Олександра Лапшина.
Крім того, в результаті успішних дій українських військових, також було знищено майже весь склад батальйону зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії РФ з міста Іваново, уточнив український офіцер.
"Штірліц" також публікує скріншот із російських військових пабліків.
Хто такий Анатолій Штефан?
Анатолій Валерійович Штефан - український військовослужбовець, блогер, журналіст, полковник Збройних сил України. Відомий під позивним "Штірліц", пише Вікіпедія.
Народився в Запорізькій області.
Закінчив Харківський інститут танкових військ (2004) та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (2020).
З 2004 по 2015 рік проходив військову службу у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
З 2014 року - учасник російсько-української війни.
2016-2017 - у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, яка дислокувалася в Луганській області, де обіймав посаду заступника командира батальйону. З 2017 року - офіцер Генерального штабу ЗСУ[4].
У 2021 році Штефан був включений до рейтингу найвпливовіших людей Київщини за 2021 рік.
Раніше повідомлялося, що ударом HIMARS обезголовлено полк "елітних" військ росіян. ЗСУ "мінуснули" начальника артилерії 331 парашутно-десантного полку підполковника Дмитра Прокоп'єва. Крім того, під вогняну "роздачу" українських захисників також потрапив начальник зв'язку 331 парашутно-десантного полку капітан Іраклій Котов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили комбата РФ - орденоносного полковника з батальйону "Терек". Знищений окупант Володимир Попов ("Кедр") був нагороджений орденами та медалями країни-агресора.
Як повідомлялося раніше, ЗСУ знищили підполковника окупантів - комбата морпіхів РФ. Підполковник Олександр Горін командував 382-м окремим батальйоном морської піхоти.
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