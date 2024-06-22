"Ліг весь батальйон": на сході знищено "елітні" війська РФ разом із комбатом

Під час боїв у районі Часового Яру в Донецькій області було ліквідовано командира батальйону РФ.

https://glavred.net/ukraine/leg-ves-batalon-na-vostoke-unichtozheny-elitnye-voyska-rf-vmeste-s-kombatom-10575002.html Посилання скопійоване

Знищено капітана РФ Олександра Лапшина / Колаж: Главред, Фото: t.me/a_shtirlitz, Pixabay

Бійці Збройних сил України знищили майже весь батальйон російських окупантів разом із командиром у боях на сході.

Про вдалі дії українських захисників повідомляє в Telegram офіцер ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").

Він зазначає, що під час боїв у районі Часового Яру на Донеччині було ліквідовано командира батальйону РФ, капітана Олександра Лапшина.

відео дня

Крім того, в результаті успішних дій українських військових, також було знищено майже весь склад батальйону зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії РФ з міста Іваново, уточнив український офіцер.

"Штірліц" також публікує скріншот із російських військових пабліків.

/ t.me/a_shtirlitz

Хто такий Анатолій Штефан? Анатолій Валерійович Штефан - український військовослужбовець, блогер, журналіст, полковник Збройних сил України. Відомий під позивним "Штірліц", пише Вікіпедія. Народився в Запорізькій області.

Закінчив Харківський інститут танкових військ (2004) та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (2020). З 2004 по 2015 рік проходив військову службу у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

З 2014 року - учасник російсько-української війни.

2016-2017 - у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, яка дислокувалася в Луганській області, де обіймав посаду заступника командира батальйону. З 2017 року - офіцер Генерального штабу ЗСУ[4]. У 2021 році Штефан був включений до рейтингу найвпливовіших людей Київщини за 2021 рік.

Раніше повідомлялося, що ударом HIMARS обезголовлено полк "елітних" військ росіян. ЗСУ "мінуснули" начальника артилерії 331 парашутно-десантного полку підполковника Дмитра Прокоп'єва. Крім того, під вогняну "роздачу" українських захисників також потрапив начальник зв'язку 331 парашутно-десантного полку капітан Іраклій Котов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили комбата РФ - орденоносного полковника з батальйону "Терек". Знищений окупант Володимир Попов ("Кедр") був нагороджений орденами та медалями країни-агресора.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ знищили підполковника окупантів - комбата морпіхів РФ. Підполковник Олександр Горін командував 382-м окремим батальйоном морської піхоти.

/ Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред