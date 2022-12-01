Окупант В'ячеслав Гур'янов став "вантажем 200" в Україні / Фото росЗМІ

На війні в Україні ліквідований черговий російський окупант - 46-річний В'ячеслав Гур'янов, який працював фізруком і вихователем реабілітаційного центру для дітей. На війну в Україну загарбник пішов добровільно.

Гур'янов був родом з Оренбурзької області, повідомив у Facebook журналіст-розслідувач Іраклій Комахідзе.

Вісім років окупант працював у школі вчителем фізкультури, а після працював вихователем у соціально-реабілітаційному центрі "Теремок" для неповнолітніх. Він також був дружинником.

У некролозі йдеться, що "коли був оголошений призов "добровольців" для участі в "спецоперації" в Україні, Гур'янов пішов захищати своїх і чужих дітей, батьків і односельців (...) у складі Першого відділу Оренбурзького козачого війська".

В'ячеслав Гур'янов / Фото росЗМІ

РосЗМІ пишуть, що Гур'янов був "люблячим батьком, вірним і надійним другом", "дбав про чужих дітей, як про своїх власних". Втім, всі ці чудові якості не завадили окупанту вбивати українців.

Окупант був успішно ліквідований 15 листопада. 29 листопада "демілітаризованого" загарбника поховали.

Цікаво, що у Гур'янова - три брати. Один з них, наймолодший, також відправився захоплювати українську землю у складі мобілізованих груп.

Як повідомляв Главред, ЗСУ ліквідували 33-річного уродженця Томської області Дмитра Черепанова. Російський окупант пішов на війну добровільно: мріяв повторити "подвиг дідів".

Також в Україні "демілітаризований" 64-річний окупант Олександр Заграєв. Воювати він відправився добровольцем. Працював він в Улан-Уденському авіазаводі, а строкову службу проходив у 1976-1978 роки.

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