Вантаж 200 для Бєлгородської області: ЗСУ знищили підполковника РФ - комбата окупантів

В Україні ліквідовано командира батальйону РФ підполковника Івана Кардашова.
Бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ.
Про це у своєму Twitter повідомив блогер Necro Mancer.
За його даними, ліквідованим офіцером-рашистом виявився підполковник російської армії Іван Кардашов.
Відзначається, що він був родом з селища Івня Бєлгородської області РФ.
"Командир батальйону підполковник Іван Кардашов з селища Івня Бєлгородської обл.був чоловіком (ймовірно) і 20/10/22 помер у СВОВУ за невідомих обставин", — резюмував Necro Mancer.
Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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