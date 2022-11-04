Вантаж 200 для Бєлгородської області: ЗСУ знищили підполковника РФ - комбата окупантів

Іван Кардашов знищений в Україні / @666_mancer

Бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ.

Про це у своєму Twitter повідомив блогер Necro Mancer.

За його даними, ліквідованим офіцером-рашистом виявився підполковник російської армії Іван Кардашов.

Відзначається, що він був родом з селища Івня Бєлгородської області РФ.

"Командир батальйону підполковник Іван Кардашов з селища Івня Бєлгородської обл.був чоловіком (ймовірно) і 20/10/22 помер у СВОВУ за невідомих обставин", — резюмував Necro Mancer.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

Читайте більше: