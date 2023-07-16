ЗСУ знищили підполковника окупантів – комбата морпіхів РФ

Підполковник Олександр Горін командував 382-м окремим батальйоном морської піхоти.

https://glavred.net/ukraine/vsu-unichtozhili-podpolkovnika-okkupantov-kombata-morpehov-rf-10486030.html Посилання скопійоване

Олександра Горіна знищили в Україні / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , t.me/kazansky2017

В результаті успішних дій Збройних сил України ліквідовано ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ.

Про нову результативну роботу підрозділів ЗСУ у своєму Telegram-каналі написав український журналіст Денис Казанський.

Він зазначив, що ЗСУ знищили російського комбата – підполковника Олександра Горіна, який раніше командував 382-м окремим батальйоном морської піхоти Чорноморського флоту ВМФ Росії.

відео дня

Блогер повідомляє про те, що високопоставлений російський офіцер був ліквідований в Запорізькій області.

Не виключено, що Горіна знищили в результаті удару по штабу армії РФ в окупованому Бердянську 11 липня.

Нагадаємо, раніше українські воїни "закобзонили" російського полковника-комбрига.

Бійці ЗСУ ліквідували полковника окупаційної російської армії - Максима Харламова, який командував розвідбригадою.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Більше новин: