ЗСУ знищили підполковника окупантів – комбата морпіхів РФ

В результаті успішних дій Збройних сил України ліквідовано ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ.
Про нову результативну роботу підрозділів ЗСУ у своєму Telegram-каналі написав український журналіст Денис Казанський.
Він зазначив, що ЗСУ знищили російського комбата – підполковника Олександра Горіна, який раніше командував 382-м окремим батальйоном морської піхоти Чорноморського флоту ВМФ Росії.
Блогер повідомляє про те, що високопоставлений російський офіцер був ліквідований в Запорізькій області.
Не виключено, що Горіна знищили в результаті удару по штабу армії РФ в окупованому Бердянську 11 липня.
Нагадаємо, раніше українські воїни "закобзонили" російського полковника-комбрига.
Бійці ЗСУ ліквідували полковника окупаційної російської армії - Максима Харламова, який командував розвідбригадою.
Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.
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