ЗСУ знищили комбата РФ – орденоносного полковника з батальйону "Терек"

Знищений окупант Володимир Попов ("Кедр") був нагороджений орденами і медалями країни-агресора.

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Знищено полковника окупантів РФ Володимира Попова / Колаж: Главред, Фото: Twitter/666_mancer, t.me/s/a_shtirlitz

Українські захисники знищили командира батальйону "Терек" російських окупантів полковника поліції у відставці Володимира Попова.

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц". Він також опублікував фото ліквідованого офіцера РФ на прізвисько "Кедр".

Як уточнюють ресурси пропагандистів РФ, окупанта знищили 3 листопада. Зазначається, що "Кедр " брав участь у військових діях в Афганістані, а також у каральних операціях РФ у Чечні.

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Керівництвом країни-агресора Попов був нагороджений медалями "За заслуги перед Вітчизною" 2 ступеня, "За відвагу", двічі нагороджувався орденом мужності.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили підполковника окупантів – комбата морпіхів РФ. Підполковник Олександр Горін командував 382-м окремим батальйоном морської піхоти.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

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