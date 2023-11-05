ЗСУ знищили комбата РФ – орденоносного полковника з батальйону "Терек"

Українські захисники знищили командира батальйону "Терек" російських окупантів полковника поліції у відставці Володимира Попова.
Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц". Він також опублікував фото ліквідованого офіцера РФ на прізвисько "Кедр".
Як уточнюють ресурси пропагандистів РФ, окупанта знищили 3 листопада. Зазначається, що "Кедр " брав участь у військових діях в Афганістані, а також у каральних операціях РФ у Чечні.
Керівництвом країни-агресора Попов був нагороджений медалями "За заслуги перед Вітчизною" 2 ступеня, "За відвагу", двічі нагороджувався орденом мужності.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили підполковника окупантів – комбата морпіхів РФ. Підполковник Олександр Горін командував 382-м окремим батальйоном морської піхоти.
Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.
Більше новин:
- У РФ-вчитель церковно-парафіяльної школи, в Україні - "Вантаж 200": ЗСУ ліквідували окупанта Трифанова
- Вантаж 200 для Бєлгородської області: ЗСУ знищили підполковника РФ-комбата окупантів
- Фізрук-окупант з РФ добровольцем пішов на війну і повернувся додому "вантажем 200"