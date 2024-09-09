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Курська АЕС - досяжна мета для ЗСУ: експерт сказав, чи є ризик катастрофи

Анна Ярославська
9 вересня 2024, 10:00
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Зруйнувати енергоблоки, побудовані ще за часів Холодної війни, можна лише потужним ударом з повітря.
Олексій Гетьман, Курська АЕС
Курська АЕС - цілком досяжна мета для ЗСУ, вважає Гетьман / Колаж: Главред, фото: facebook.com/alexeyhetman, Вікіпедія

Сили оборони України можуть підійти до Курської АЕС у РФ, але не будуть вести бойові дії біля станції. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман.

За його словами, Курська АЕС - цілком досяжна мета для ЗСУ.

"Уже приїжджали представники МАГАТЕ і застерігали, що не можна воювати поблизу атомних електростанцій. Та ми й не будемо вести бойові дії поблизу Курської АЕС, хіба що десь навколо будемо займати території, можемо підійти впритул", - сказав Гетьман.

Військовий експерт також зауважив, що зруйнувати АЕС, енергоблоки, побудовані ще за часів Холодної війни, можна лише потужним ударом з повітря.

"Навіть ті ракети, які в нас є від наших західних партнерів, не здатні зруйнувати реактор - потрібен вибух зсередини. АЕС дуже потужно захищені, тому очікувати якоїсь катастрофи від удару БПЛА - це смішно. Це те саме, що стріляти з пістолета по танку і сподіватися, що танк можна цим розбити. Це просто неможливо", - додав Гетьман.

Він також вважає, що, хоча ЗСУ можуть підійти до АЕС, вони навряд чи будуть це робити, оскільки росіяни цього очікують і готуються до цього.

"Маючи меншу кількість людей і техніки, ми повинні давати асиметричні відповіді. І Курська операція була асиметричним ударом з нашого боку. Армія, яка не має чисельної переваги в силах і засобах, повинна вдаватися тільки до асиметричних дій. Тоді можна меншими силами перемогти ворога", - сказав він.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, у якому він спрогнозував перспективи Курської операції та терміни закінчення війни:

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація на Курській АЕС - останні новини

У місто Курчатов, де розташована Курська АЕС, росіяни обмежили в'їзд. Як стверджують окупанти, вони побоюються українського наступу і захоплення атомної станції.

Зазначається, що доступ до міста тепер можливий лише за спеціальними перепустками, а окупанти встановлюють бетонні блоки на трасі Курчатов-Льгов-Рільськ.

Курськ, Курська АЕС Інфографіка
Що відомо про Курську АЕС / Інфографіка: Главред

Перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 роках Степан Гавриш відповів, чи варто Україні захоплювати Курську АЕС.

Російські офіційні особи намагалися скористатися візитом гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську АЕС, про що повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). 27 серпня Гроссі заявив у соцмережах, що ситуація на Курській АЕС є серйозною, підкресливши, що будь-яка атака на атомну електростанцію є неприйнятною. Він також наголосив на особливій вразливості станції, оскільки її реактор розташований у звичайній будівлі без захисної оболонки.

Курська АЕС - що про неї відомо

Курська АЕС - атомна електростанція в Росії, розташована в місті Курчатов Курської області, за 40 км на захід від міста Курськ на березі річки Сейм, пише Вікіпедія.

Складається з двох працюючих енергоблоків загальною потужністю 2 ГВт. У міру вичерпання ресурсу енергоблоків Курської АЕС їхня потужність буде заміщена блоками Курської АЕС-2.

Курська АЕС є філією концерну АТ "Концерн Росенергоатом".

На станції працюють понад 5 тисяч осіб

У 2021 році вироблення електроенергії склало 25,1 млрд кВт-год.

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