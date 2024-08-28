Курська АЕС: росіяни ввели обмеження на в'їзд у місто, де розташована станція

Російська влада обмежила в'їзд у місто Курчатів, що в Курській області, саме там розташована атомна станція.

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Курська АЕС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

У місто Курчатів, де розташована Курська АЕС, росіяни обмежили в'їзд. Як стверджують окупанти, вони побоюються українського наступу та захоплення атомної станції. Про це заявив виконувач обов’язків губернатора області Олексій Смирнов у Telegram-каналі.

Смирнов заявив, що нібито Збройні сили України намагаються проникнути в місто. Наразі відомо, що мешканцям міста дозволено вільно в'їжджати у Курчатів, але для інших людей така можливість обмежена.

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Курська АЕС/ Інфографіка: Главред

В.о. губернатора розповів, що у людей, у яких немає реєстрації на проживання у місті, поки обмежена можливість потрапляння на територію Курчатова. Тимчасові перепустки видаватимуть в адміністрації міста та району.

"Крім того, всі співробітники Курської атомної станції та будівництва АЕС-2 щодо пропускного режиму мають звернутися до керівництва своєї компанії", - повідомив посадовець.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, що заступник директора ЦРУ Девід Коен заявив, що Україні буде дуже важко втримати позиції в Курській області і на ЗСУ чекає важка битва.

Також раніше стало відомо, що росіяни хотіли використати МАГАТЕ, як сторону для шантажу проти України, говорячи, що ЗСУ хочуть завдати ударів по Курській АЕС.

Повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують утримувати території в Курській області та поповнюють обмінний фонд.

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