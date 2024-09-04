'Енергоатом' відкидає інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС

У відомстві переконують, що розвантаження енергоблоку виконали через наявність зауважень.

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Інформацію про аварію в Енергоатомі називають недостовірною / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

4 вересня у Мережі з'явилася інформація, в тому числі від нардепів, про аварію на Південноукраїнській АЕС. Однак, за повідомленням "Енергоатому", це не відповідає дійсності.

У компанії стверджують, що у роботі одного з енергоблоків АЕС виявили зауваження, що і стало причиною його розвантаження на 33% від номінальної потужності відповідно до регламенту.

"Зауваження буде усунене після того, як фахівці Укренерго відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії", - йдеться у повідомленні. відео дня

"Енергоатом" стверджує, що дана подія ніяк не пов'язана з проведенням ремонтної кампанії, а виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через обстріли інфраструктури Укренерго країною-агресором Росією і супроводжувалися значними коливаннями параметрів мережі.

Що таке Енергоатом? Компанія є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків (13 енергоблоків типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС (25 МВт), 3 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС (453 МВт) (гідроагрегат № 3 у 2022 році було приєднано до енергосистеми). ДП "НАЕК "Енергоатом" забезпечує понад 55% потреби України в електроенергії. Україна посідає сьоме місце у світі та друге в Європі за показником встановленої потужності АЕС.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, 26 серпня російській окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по території України. Ціллю ворога стала енергетична інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу було порушено роботу чотирьох енергоблоків на українських АЕС.

Раніше експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна розповіла, що українцям потрібно бути готовими до найгірших сценаріїв ситуації з енергосистемою і відключенням світла взимку.

Напередодні експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявив, що в Україні у зв'язку з останніми обстрілами Росії погіршилася ситуація з енергетикою. Відключення електроенергії восени та взимку будуть схожими на ті, які були в липні.

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