УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Енергоатом" відкидає інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС

Анна Косик
4 вересня 2024, 14:06оновлено 4 вересня, 14:51
61
У відомстві переконують, що розвантаження енергоблоку виконали через наявність зауважень.
'Енергоатом' відкидає інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС
Інформацію про аварію в Енергоатомі називають недостовірною / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

4 вересня у Мережі з'явилася інформація, в тому числі від нардепів, про аварію на Південноукраїнській АЕС. Однак, за повідомленням "Енергоатому", це не відповідає дійсності.

У компанії стверджують, що у роботі одного з енергоблоків АЕС виявили зауваження, що і стало причиною його розвантаження на 33% від номінальної потужності відповідно до регламенту.

"Зауваження буде усунене після того, як фахівці Укренерго відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії", - йдеться у повідомленні.

відео дня

"Енергоатом" стверджує, що дана подія ніяк не пов'язана з проведенням ремонтної кампанії, а виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через обстріли інфраструктури Укренерго країною-агресором Росією і супроводжувалися значними коливаннями параметрів мережі.

Що таке Енергоатом?

Компанія є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків (13 енергоблоків типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС (25 МВт), 3 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС (453 МВт) (гідроагрегат № 3 у 2022 році було приєднано до енергосистеми).

ДП "НАЕК "Енергоатом" забезпечує понад 55% потреби України в електроенергії.

Україна посідає сьоме місце у світі та друге в Європі за показником встановленої потужності АЕС.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, 26 серпня російській окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по території України. Ціллю ворога стала енергетична інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу було порушено роботу чотирьох енергоблоків на українських АЕС.

Раніше експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна розповіла, що українцям потрібно бути готовими до найгірших сценаріїв ситуації з енергосистемою і відключенням світла взимку.

Напередодні експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявив, що в Україні у зв'язку з останніми обстрілами Росії погіршилася ситуація з енергетикою. Відключення електроенергії восени та взимку будуть схожими на ті, які були в липні.

Читайте також про відключення світла в Україні:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Энергоатом АЭС Південно-Українська АЕС енергоблок новини України електроенергія
Реклама

Головне за день

РФ змінює тактику ударів по Україні: у Зеленського попередили про загрозу і назвали міста

РФ змінює тактику ударів по Україні: у Зеленського попередили про загрозу і назвали міста

15:04 Україна
Рада бурхливо звільнила низку міністрів, не обійшлося без нюансів

Рада бурхливо звільнила низку міністрів, не обійшлося без нюансів

14:38 Україна
"А тоді перемога України у війні": Жданов назвав спосіб здолати армію РФ

"А тоді перемога України у війні": Жданов назвав спосіб здолати армію РФ

14:09 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

В Україну йде похолодання: які області заливатимуть грозові дощі 12348

В Україну йде похолодання: які області заливатимуть грозові дощі

Як позбутися слідів клею від наліпки: простий спосіб з ідеальним результатом 8393

Як позбутися слідів клею від наліпки: простий спосіб з ідеальним результатом

Сюрприз буде вже в 2024 році: Нострадамус із Індії назвав дату кінця війни в Україні 7306

Сюрприз буде вже в 2024 році: "Нострадамус" із Індії назвав дату кінця війни в Україні

Цвіт покриє увесь сад: садівник назвав 5 рослин, які треба обрізати у вересні 7190

Цвіт покриє увесь сад: садівник назвав 5 рослин, які треба обрізати у вересні

Останні новини

15:55

Навіщо при смаженні цибулю посипають цукровою пудрою - хитрість, яку використовують одиниці

15:52

ЄС має цікавий козир у рукаві: як Орбан жорстоко поплатитися за свою впертість

15:35

Чи потрібно позбавлятися сороконіжок у квартирі: відповідь вас здивує

15:28

Почнеться жорсткий період безгрошів'я: що не можна брати в руки 5 вересня

15:04

РФ змінює тактику ударів по Україні: у Зеленського попередили про загрозу і назвали міста

США мають намір варити Росію повільно, як жабу: Жданов – про зняття обмежень на удари по РФСША мають намір варити Росію повільно, як жабу: Жданов – про зняття обмежень на удари по РФ
14:47

Що таке "заграва": мало хто знає правильну відповідьВідео

14:43

Ціль не Покровськ: окупанти посилили атаки на Курахівському напрямку

14:38

Рада бурхливо звільнила низку міністрів, не обійшлося без нюансівВідео

14:32

"Стіна, за якою було впевнено і надійно": помер Костянтин Пінчук

Реклама
14:09

"А тоді перемога України у війні": Жданов назвав спосіб здолати армію РФ

14:06

"Енергоатом" відкидає інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС

13:51

"Десь шлявся з якоюсь": відома українська співачка рознесла Олега Винника

13:34

53 постраждалих та 7 загиблих: в ДСНС завершили розбір завалів у Львові

13:22

ЗМІ викрили екснардепа Березу на брехні: він втік за кордон і не може підтвердити, що в Україні

13:15

"Цілі уражено": Росія відзвітувала про криваві удари по Полтаві та ЛьвовуФото

13:01

Як почистити конфорки газової плити: блискучі методи без зайвих витрат

13:00

Похолодання накриє Україну: у яких областях будуть дощі та грози

12:57

На Південноукраїнській АЕС сталася аварія: збільшаться відключення світла

12:42

Треба буде швидко окопатися: Жданов передбачив наступний крок Путіна на Курщині

12:38

Елтон Джон майже осліп - що сталося

Реклама
12:22

Внаслідок атаки РФ на Львів чоловік втратив дружину та трьох дітей

11:53

Тільки молодяться: 4 знаки зодіаку, які виглядають на 25 у свої 40 років

11:47

"РФ не переможе у війні": Байден відреагував на удар Росії по Полтаві, де загинули 53 людини

11:34

Україна чекає переломного моменту: США можуть планувати вивести РФ на переговори

11:33

Церковне свято 5 вересня: що заборонено робити у день святого Афанасія

11:27

Ракета РФ вдарила по серцю Львова: пошкоджено сім пам'яток архітектуриФото

11:14

"Розлучився, нове життя": онук Алли Пугачової зробив заяву про стосунки з дружиною

11:13

11 людей – критичні: в лікарні Львова розповіли про стан 35 постраждалих через ракетний ударВідео

11:10

Чому сідає одяг після прання: як врятувати улюблені речі

11:02

Рекордна кількість техніки: під час наступу на Покровськ ворог зазнав втрат

10:40

Китайський гороскоп на завтра 5 вересня: Кроликам - підстава від друзів, Зміям - розчарування

10:15

Супер засіб із 3 інгредієнтів відмиє навіть найстрашнішу плиту: як його приготувати

10:03

Ракетний удар РФ по Україні: сили ППО збили 22 ударних дрони і 7 крилатих ракет

09:29

Зеленський відреагував на ракетні удари РФ по Львову та Кривому РогуФото

09:27

Гороскоп на завтра 5 вересня: Козерогам - дивовижна енергія, Скорпіонам - несподівана втрата

08:58

Садовий про наслідки удару РФ по Львову: 7 загиблих, постраждали 50 будівель у центріФото

08:52

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба подав у відставку: що відомо

08:17

Путін вірить, що може поглинути Україну: в ISW сказали, чи можливі переговори

08:14

У Львові внаслідок удару загинули 7 людей, серед них троє дітей: що відомоВідео

08:00

Клуб незадоволених країн: навіщо Туреччина вступає до БРІКС і чим це ускладнить життя УкраїніПогляд

Реклама
07:44

"Повернуся і допоможу, чим зможу": втікач Волошин зібрався рятувати Україну

07:32

РФ вдарила крилатими ракетами по готелю в Кривому Розі: постраждали 5 осібФото

07:29

Тільки гостроокі кмітливці знайдуть 3 відмінності: надзвичайна загадка на уважність

06:51

РФ вдарила по Львову "Кинджалами": горять будинки, загинули людиВідео

06:10

Битва триває: як Гарріс і Трамп провели День праці?Погляд

05:24

Посуд сяятиме чистотою: як за 30 секунд позбутися нальоту на чашках

04:31

Вражають ідеями усіх: топ-5 найкреативніших знаків зодіаку

04:04

Колготки стануть втричі міцнішими: жінка показала надзвичайний лайфхакВідео

02:58

Операцією на Курщині ЗСУ зламали плани Путіна: що тепер буде з переговорами

02:32

"Треба забути про потужні енергоблоки": яке майбутнє ядерної енергетики України - Кошарна

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
Тисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на Курщині
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти