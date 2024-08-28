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Україну виставили загрозою: Росія намагалась використати МАГАТЕ на Курській АЕС

Анна Косик
28 серпня 2024, 08:24
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Росіяни планували представити Україну, як загрозу радіаційного інциденту, що могло б підірвати підтримку зі сторони Заходу.
Гросси, МАГАТЕ, Курськая АЕС
Російські ЗМІ перекрутили заяву очільника МАГАТЕ Гроссі / Колаж: Главред, фото: Росенергоатом, IAEA

Офіційні особи країни-агресора Росії намагалися використати візит на Курську АЕС гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

27 серпня у соцмережах Гроссі заявив, що ситуація на Курській атомній електростанції є серйозною і атака будь-якої АЕС є неприйнятною. Гендиректор МАГАТЕ також підкреслив особливу вразливість КАЕС, адже на її реакторі немає захисної оболонки, а знаходиться він у звичайній будівлі.

Російські урядові ЗМІ одразу підхопили заяву Гроссі, однак додали "барв" від себе. Зокрема, стверджували, що Гроссі нібито бачив докази бойових дій біля станції, а саме безпілотники і їх уламки.

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Окрім цього аналітики зазначили, що у російських медіа поширили спотворену інформацію про те, що глава МАГАТЕ говорив про загрозу саме зі сторони українських військ. Однак це не відповідає дійсності.

МАГАТЕ справді визнало виявлення уламків безпілотників на Курській АЕС, однак оцінок, звідки прилетів безпілотник, чи про причетність до цього ЗСУ в їхній заяві не було.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на Курській АЕС - що відомо

Напередодні Главреду експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар розповів, що Курська АЕС, крім забезпечення електроенергією Курську область, також живить дефіцитну Бєлгородську область і є важливим елементом енергозабезпечення центрального регіону Росії. У випадку атаки на Курську АЕС або провокації з боку Кремля, наслідки будуть більш серйозними для самої Росії, ніж для України.

Нагадаємо, що в України є можливість встановити контроль над Курською АЕС. Темпи просування збройних сил у Курській області РФ перевершують темпи контрнаступу ЗСУ в 2023 році.

Раніше перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 роках Степан Гавриш пояснив, що ми можемо тримати під контролем і загрозою удару Курську АЕС, як і Росія діє, до речі, відносно нас. Росія не наважиться завдати ядерного удару, знаючи про загрозу для Курської АЕС, а це зовсім інший рівень ефективності протистояння ворогу.

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