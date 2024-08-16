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Зниження ядерної ескалації Росії: ЗСУ мають всі шанси захопити Курську АЕС

Даяна Швець
16 серпня 2024, 12:52
109
Україна може абсолютно змінити вектор у всій російсько-українській війні, захопивши Курську АЕС. І таким чином знизити ядерну ескалацію Росії.
Курская аэс, ВСУ, карта боев
Сили України готові взяти Курську АЕС / Колаж: Главред, скріншот, Вікіпедія, фото 36 ОБрМП ім. Михайла Бєлінського

Не таємниця, що зараз розгорнулася велика дискусія - чи варто Україні захоплювати Курську АЕС.

Відповів на це запитання перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 роках Степан Гавриш в ефірі "Апостроф TV".

"Феноменальна ситуація - Україна показала, що путінські червоні лінії, які намальовані швидше в Вашингтоні, ніж в Москві, є прозорими і взагалі не працюють. На Заході після безпричинної і неспровокованої агресії проти України сприймають поведінку Путіна як соціопатичну і досі остерігаються використання Росією ядерної зброї, хоча великі військові аналітичні центри вже спрогнозували, що це ні до чого не призведе, а лише змусить Захід зайнятися персонально Путіним. Україна своїм вторгненням в Курську область зламала цю червону лінію, але Захід не можу ніяк зрозуміти, чим це завершиться. Зараз розгорнулася велика дискусія - чи варто Україні захоплювати Курську АЕС і нести відповідальність за безпеку на ній, а також давати Росії привід звинувачувати нас в тому, що ми ядерні терористи.

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Хто такий Степан Гавриш

Гавриш Степан Богданович (нар. 2 січня 1952, с. Олешів Тлумацького району Станіславської області) — український політик, педагог, народний депутат України III, IV скликань, перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 роки).

Політик активної центристської ліберальної позиції, який виступає за динамічне розширення політичного простору демократії в Україні через проведення системних конституційних, політичних, економічних, соціальних реформ, та прискорену євроінтеграцію.

Курська АЕС - це "мама" Чорнобильської станції, але вона не має достатнього захисту, це така собі атомна бомба на території Росії. Якщо там забороняють використовувати ракети ATACMS і ракети Storm Shadow, зате нам не забороняють використовувати HIMARS, у нас є далекобійні САУ і у нас є наша "Точка - У". Ми можемо тримати під контролем і загрозою удару Курську АЕС, як і Росія діє, до речі, відносно нас. Росія не наважиться завдати ядерного удару, знаючи про загрозу для Курської АЕС, а це зовсім інший рівень ефективності протистояння ворогу. Таким чином і без американської зброї війна зміниться і для Росії настане нова реальність", - пояснив він.

Курська АЕС - що відомо про станцію?

Курська атомна електростанція — діюча АЕС, розташована в місті Курчатов, Курської області, Росія на березі річки Сейм за 40 км від Курська. Станція складається з чотирьох енергоблоків загальною потужністю 4 ГВт, пише Вікіпедія.

Курська АЕС стала другою станцією з реакторами типу РБМК-1000 після Ленінградської АЕС, запущеної в 1973 році, та має аналогічний план з Чорнобильською АЕС.

Станція видає електроенергію по 9-ох лініях електропередачі, по 3-м з яких електроенергія експортується до України для електропостачання Півночі та Північного-Сходу країни.

Гавриш називає операцію Сил оборони в Курській області РФ блискучою операцією України.

"Сталося те, що повинно було статися - за законами ведення війни сторона, яка не може почати воювати з агресором на його території, завжди програє війну. Україна намагалася перенести війну на територію Росії за допомогою західної зброї і ракет, однак американці і британці не дозволяють їх використовувати. Також ми використовували три російські добровольчі корпуси для рейдів на території Росії, тож було зрозуміло, що рано чи пізно це має статися на найбільш незахищеній території ворога.

Операція Сил оборони стала несподіванкою для ворога і шоком для Путіна, який був впевнений, що Україна не здатна на проведення таких операцій, а Захід заборонить Україні їх проводити. Не менш блискучою була і дезінформація, яку поширювало українське військово-політичне керівництво - не так давно ми скаржилися, що в Україні немає озброєння для 14 бригад, що в нас складно з мобілізацією, також ми посильно відступали на сході. Все це переконало Москву, що в України немає резервів для подібних операцій", - пояснив Гавриш.

Перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 роках Степан Гавриш виокремлює три цілі цієї операції.

"Зараз виникає питання - яка ціль цієї операції? Перша - примусити Путіна зрозуміти, що війна не завершиться на території України і вона буде продовжуватися в Росії, а також поставити питання про відповідальність Путіна перед росіянами за їхню безпеку і показати його неспроможність впливати на ці процеси.

Друга - відволікти певну частину бойових ресурсів із сходу на оборону Курської області. Як ми бачимо поки що цього не сталося, Путін вважає, що йому вдасться справитися із ситуацією за допомогою строковиків та прикордонників. В реальності Силам оборони зараз протистоїть 10-12 батальйонів росіян чисельністю 5-6 тисяч бійців, які не можуть стримати просування українців. Очевидно, Путін вважає, що Україна не зможе логістично підтримувати цю операцію і продовжувати наступальні дії, і вичікує, коли Росія підготує резерви, щоб завдати удару.

Третя ціль - інформаційний ефект цієї операції, адже Путін постав як слабкий президент", - пояснив Гавриш.

Перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 роках Степан Гавриш дав свій прогноз, як може розвиватися операція на території РФ далі.

"Я думаю, що ми будемо закріплюватися на цій території на певних логістичних дистанціях, які дозволять нам забезпечувати ЗСУ всім необхідним. Якщо ми в Кринках на Херсонщині були більше року, куди на човнах підвозили боєприпаси і дронами скидали необхідне, то тут значно простіше і ми зможемо тривалий час підтримувати високий рівень ескалації всередині Росії, що суттєво змінить розвиток всього треку воєнних подій у цій війні", - заявив експерт.

Операція в Курській області – останні новини

Як відомо, РФ перекинула на Курщину тисячі військових з окупованих територій.

Про це пише CNN з посиланням на двох американських військових чиновників. Деякі чиновники також висловили занепокоєння, що Україна, яка відправила частину своїх найдосвідченіших сил у Курську область, можливо, створила слабкі місця на власному фронті, які Росія може використати для завоювання більших територій всередині України.

У ЗСУ назвали напрямок, куди саме РФ перекидає нові резерви в Курську область.

За словами представника 77 ОАЕМБр, російські окупанти мають намір захопити Борову Харківської області. Однак реалізувати цей план їм поки що не під силу. Ворог втрачає багато особового складу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ буде складно утримати позиції на Курщині. Звільнення нових територій ускладнюватиметься з прибуттям російського підкріплення, а утримання захопленої землі зробить українські позиції вразливими до авіаударів.

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