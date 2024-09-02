УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Відновлення Чигиринської АЕС: Кошарна розкрила, чому станція не потрібна Україні

Юлія Закрепа
2 вересня 2024, 18:42
619
Епоха гігантоманії і великих атомних енергоблоків закінчилася, вважає експертка Ольга Кошарна.
Відновлення Чигиринської АЕС: Кошарна розкрила, чому станція не потрібна Україні
Для чого Україна хоче відновити АЕС на Черкащині / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

В інтервʼю Главреду незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна відреагувала на інформацію, про відновлення Чигиринської АЕС та оцінила цю перспективу "Енергоатому".

"Вона нам не потрібна. Епоха гігантоманії і великих атомних енергоблоків закінчилася. І заяви про будівництво девʼяти енергоблоків AP1000 за технологією Westinghouse - це порушення статті 29 закону про ринок електроенергії, яка містить норму про те, що на будь-яку нову генеруючу потужність має проводитися тендер. "Енергоатом" самостійно вирішив, що це буде AP1000, хоча є й інші виробники таких великих реакторів", - наголосила Кошарна.

Вона також заявила, що ніхто не знає, якою буде повоєнна економіка в Україні. Україна нині втратила 50% споживачів через руйнування великих промислових підприємств, металургійних та феросплавних заводів тощо. 7 мільйонів населення виїхали, тобто споживання зменшилося вдвічі.

відео дня

Хто така Ольга Кошарна

Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України,

директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук.

Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

"Яким воно буде після війни - треба вирішувати після перемоги. Для мене було дивно побачити, що в квітні 2023 року була ухвалена енергетична стратегія до 2050 року. Тобто рік триває повномасштабна війна, але ухвалюють таємну стратегію, без участі експертів. Оскільки я брала участь в обговоренні попередньої енергетичної стратегії до 2035 року, яка була ухвалена у 2017 році, то нова стратегія має базуватися на економічних, більш-менш реальних прогнозах, і вже після цього "Укренерго" з використанням комп'ютерних кодів моделює найбільш оптимальний мікс генерацій. Тобто розраховує, скільки має бути базової, скільки маневрової генерації, яким має бути резерв для підтримки частоти в енергосистемі тощо", - розповіла експертка.

Раз на рік "Укренерго" робить звіт з достатності генеруючих потужностей України на 10 років відповідно до закону про ринок електроенергії та щороку переглядає її.

"В останньому звіті, який я бачила в листопаді 2023 року, "Енергоатом" непередбачений. Там йшлося про нестачу систем накопичування електроаккумуляторів, передбачені швидкі маневрові газові потужності, теплові електростанції на біопаливі. Я зараз не пам'ятаю усіх цифр в гігаватах, але стосовно "Енергоатому" там вказано, що він вважає, що побудує два енергоблоки Х-3 та Х-4, яких не враховували при моделюванні", - додала Кошарна.

Головний суб'єкт ринку - це "Укренерго", який моделює та планує розвиток енергосистеми. І того, про що заявляє "Енергоатом", у планах "Укренерго" немає, вважає експерка.

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Ситуація із енергетикою в Україні

Нагадаємо, що глава Укренерго зробив важливий прогноз про відключення світла взимку. Глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що зараз складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці будуть узимку - все залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погоди.

Експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна заявила, що обмеження світла будуть 3-4 роки в Україні. У більшості країн переважна більшість відновлюваних джерел електроенергії - вітрові, тоді як в Україні сонячних електростанцій близько 70 відсотків.

Стало відомо, що жорсткіші обмеження відключення світла діятиме 5 годин. За даними компанії, у різні години будуть діяти різні обстяги відключень електроенергії. Впродовж п'яти годин енергетики застосовуватимуть одразу дві черги відлючень.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні АЭС Укренерго електроенергія Чигиринська АЕС
Реклама

Головне за день

Потрібно випередити РФ: Зеленський назвав умову розвитку ракетної програми України

Потрібно випередити РФ: Зеленський назвав умову розвитку ракетної програми України

20:27 Україна
Іран готує велике поставку балістичних ракет для Росії: у Bloomberg розкрили загрози

Іран готує велике поставку балістичних ракет для Росії: у Bloomberg розкрили загрози

20:12 Світ
Атака ракетами й дронами: у КМВА назвали ймовірні цілі нових ударів РФ по Києву

Атака ракетами й дронами: у КМВА назвали ймовірні цілі нових ударів РФ по Києву

19:30 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Вистачить чайної ложки: що додати під час варіння яєць, щоб шкаралупа легко чистилася 30528

Вистачить чайної ложки: що додати під час варіння яєць, щоб шкаралупа легко чистилася

Змушує німців шаленіти: чому в Німеччині не можна казати Ja Ja - що це означає 17767

Змушує німців шаленіти: чому в Німеччині не можна казати "Ja Ja" - що це означає

Чому яблука гниють прямо на дереві: як врятувати сад і врожай від катастрофи 5391

Чому яблука гниють прямо на дереві: як врятувати сад і врожай від катастрофи

Вдарить +8 градусів: у яких областях України різко похолодає 4123

Вдарить +8 градусів: у яких областях України різко похолодає

Останні новини

20:27

Потрібно випередити РФ: Зеленський назвав умову розвитку ракетної програми України

20:12

Іран готує велике поставку балістичних ракет для Росії: у Bloomberg розкрили загрози

20:11

Coca-Cola і 10 хвилин часу: спосіб, як швидко відмити наліт унітазу

19:56

У Польщі відхрестилися від слів свого ж міністра про збиття ракет РФ

19:36

Лише сучасний "Шерлок Холмс" знайде цифру 5: загадку потрібно розгадати за 7 секунд

У Росії замало сил для захоплення Покровська, але оточення міста можливе – майор ЗСУ ГетьманУ Росії замало сил для захоплення Покровська, але оточення міста можливе – майор ЗСУ Гетьман
19:30

Атака ракетами й дронами: у КМВА назвали ймовірні цілі нових ударів РФ по Києву

19:30

Путіну загрожує ультиматум від України, червоні лінії остаточно перекресленіПогляд

19:29

Вдарять грози, дощі та штормовий вітер: синоптик назвала дату похолодання

19:22

Жорстокі бої за Покровськ: Мусієнко дав невтішний прогноз на осінь

Реклама
19:14

Вплив на людей і техніку: прогноз магнітних бур на 2-4 вересня

19:10

Графік вимкнення світла на 3 вересня: у які години не буде електроенергії

18:45

Шкідників просто не стане: найкорисніші квіти для красивого саду

18:42

Відновлення Чигиринської АЕС: Кошарна розкрила, чому станція не потрібна Україні

18:40

2 дуже складні періоди у вересні: названо дати, коли потрібно бути обережнимиВідео

18:40

Рівненська АЕС була на межі: подробиці однієї з останніх атак РФ на Україну

18:22

Зеленський розкрив мету Курської операції та назвав "найгарячішу" точку на фронті

18:07

Коли закінчиться війна: військовий назвав єдиний спосіб зупинити РФВідео

17:54

Масована атака на Київ: чому Росія почала "засипати" місто ракетами - експерти

17:33

Національний кешбек стартував в Україні: як отримати до 3000 гривень на місяць

17:29

Перед візитом Гроссі: Зеленський пояснив перспективи деокупації ЗАЕС

Реклама
17:26

Що потрібно винести з дому, щоб позбутися всього негативу - важливі прикмети

17:15

"Росіяни будуть шоковані": в ОП не виключають масовані удари вглиб РФ

16:59

Треба знайти дивний мішок за 5 секунд: непроста загадка для найкмітливіших

16:55

Ризик того не вартий: які речі не можна класти в пральну машину

16:50

Церковне свято 3 вересня: що заборонено робити у день мучениці Василиси

16:26

Деталі вартості будівництва й ремонту доріг мають бути відкриті – Держаудитслужба

16:12

Нафтобаза росіян у Пролетарську палала 9 днів, але виявлено ще одне вогнище

16:01

"Українцям треба думати, як вижити взимку": обмеження світла будуть 3-4 роки – Кошарна

15:54

Приносять нещастя: які речі не можна купляти на секонд-хенді

15:51

Харків під обстрілом РФ: у місті серія потужних вибухів, є поранені

15:51

У Рівному лікарі онкоцентру влаштували танці на столах: керівництво закладу звільнюєтьсяВідео

15:44

Нацбанк має намір замінити всі "копійки": що зміниться для українців

15:37

"Буде важка зима": експерт зізналась, як обстріли ГЕС та ТЕС "вдарять" по енергетиці

15:28

Просто в день народження: зрадниця Регіна Тодоренко залишилася без чоловіка

15:23

У ЄС вимагають від Монголії арешту Путіна за ордером МКС: гучна заява Брюсселя

15:17

"Єдині новини" – друг ДШВ: телемарафон доєднується до систематичної підтримки Десантно-штурмових військ новини компанії

15:03

Попри членство в НАТО: Туреччина подала заявку на вступ до альянсу БРІКС - ЗМІ

14:49

Магніти для удачі: 4 знаки зодіаку, яким щастить від природи

14:48

Повернення Ґандальфа: сер Ієн Маккеллен здивував заявою

14:47

Прикмети і забобони тут ні до чого: для чого потрібно ставити сіль на підвіконня

Реклама
14:35

"Паляниця" вдарила по Криму у серпні: усе, що відомо про ракету-дрон ЗСУ

14:33

Чому не варто викидати чорні банани: оригінальний рецепт, як спекти смачний хліб

14:22

Нардеп-втікач Дмитрук "засвітився" в Лондоні: ЗМІ розкрили, хто його супроводжуєВідео

14:01

Румунія схвалила передачу Україні системи Patriot: подробиці

14:01

Замикання забере не одне життя: як перевірити справність проводки в домі

14:00

Росія здатна спровокувати аварію на Курській АЕС, є ризики другого Чорнобиля - Кошарна

13:51

"По-моєму, я вбилася": путіністка Лоліта покинула РФ - що сталося

13:48

Вперше за час війни: РФ вдарила по Харкову унікальними "ракетами-бомбами"

13:27

Стало відомо, на які умови розраховує Україна для вступу в НАТО

13:23

Китайський гороскоп на завтра 3 вересня: Драконам - гнів, Коням - бунт

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти