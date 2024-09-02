Відновлення Чигиринської АЕС: Кошарна розкрила, чому станція не потрібна Україні

Епоха гігантоманії і великих атомних енергоблоків закінчилася, вважає експертка Ольга Кошарна.

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Для чого Україна хоче відновити АЕС на Черкащині / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

В інтервʼю Главреду незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна відреагувала на інформацію, про відновлення Чигиринської АЕС та оцінила цю перспективу "Енергоатому".

"Вона нам не потрібна. Епоха гігантоманії і великих атомних енергоблоків закінчилася. І заяви про будівництво девʼяти енергоблоків AP1000 за технологією Westinghouse - це порушення статті 29 закону про ринок електроенергії, яка містить норму про те, що на будь-яку нову генеруючу потужність має проводитися тендер. "Енергоатом" самостійно вирішив, що це буде AP1000, хоча є й інші виробники таких великих реакторів", - наголосила Кошарна.

Вона також заявила, що ніхто не знає, якою буде повоєнна економіка в Україні. Україна нині втратила 50% споживачів через руйнування великих промислових підприємств, металургійних та феросплавних заводів тощо. 7 мільйонів населення виїхали, тобто споживання зменшилося вдвічі.

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Хто така Ольга Кошарна Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук. Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

"Яким воно буде після війни - треба вирішувати після перемоги. Для мене було дивно побачити, що в квітні 2023 року була ухвалена енергетична стратегія до 2050 року. Тобто рік триває повномасштабна війна, але ухвалюють таємну стратегію, без участі експертів. Оскільки я брала участь в обговоренні попередньої енергетичної стратегії до 2035 року, яка була ухвалена у 2017 році, то нова стратегія має базуватися на економічних, більш-менш реальних прогнозах, і вже після цього "Укренерго" з використанням комп'ютерних кодів моделює найбільш оптимальний мікс генерацій. Тобто розраховує, скільки має бути базової, скільки маневрової генерації, яким має бути резерв для підтримки частоти в енергосистемі тощо", - розповіла експертка.

Раз на рік "Укренерго" робить звіт з достатності генеруючих потужностей України на 10 років відповідно до закону про ринок електроенергії та щороку переглядає її.

"В останньому звіті, який я бачила в листопаді 2023 року, "Енергоатом" непередбачений. Там йшлося про нестачу систем накопичування електроаккумуляторів, передбачені швидкі маневрові газові потужності, теплові електростанції на біопаливі. Я зараз не пам'ятаю усіх цифр в гігаватах, але стосовно "Енергоатому" там вказано, що він вважає, що побудує два енергоблоки Х-3 та Х-4, яких не враховували при моделюванні", - додала Кошарна.

Головний суб'єкт ринку - це "Укренерго", який моделює та планує розвиток енергосистеми. І того, про що заявляє "Енергоатом", у планах "Укренерго" немає, вважає експерка.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Ситуація із енергетикою в Україні

Нагадаємо, що глава Укренерго зробив важливий прогноз про відключення світла взимку. Глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що зараз складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці будуть узимку - все залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погоди.

Експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна заявила, що обмеження світла будуть 3-4 роки в Україні. У більшості країн переважна більшість відновлюваних джерел електроенергії - вітрові, тоді як в Україні сонячних електростанцій близько 70 відсотків.

Стало відомо, що жорсткіші обмеження відключення світла діятиме 5 годин. За даними компанії, у різні години будуть діяти різні обстяги відключень електроенергії. Впродовж п'яти годин енергетики застосовуватимуть одразу дві черги відлючень.

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