На Південноукраїнській АЕС сталася аварія: збільшаться відключення світла

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що на Південноукраїнський АЕС, що на Миколаївщині, вийшов з ладу енергоблок потужністю 600 МВт.
"У нас знову проблеми на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні - бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт", - написав нардеп у Telegram.
Це згодом підтвердив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, посилаючись на свої незалежні джерела.
"З двох незалежних джерел: знов аварія на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні - бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт., - йдеться у його дописі.
Офіційно енергетичні компанії не коментували цю інформацію.
Ситуація із енергетикою в Україні
В Україні в середу, 4 вересня, протягом усієї доби діятимуть графіки вимкнення електроенергії: у період з 00:00 до 5:00 та з 11:00 до 15:00. Вимикати світло одразу для двох черг будуть у період з 5:00 до 11:00 та з 15:00 до 24:00.
Ситуація після ракетного удару Росії по Україні 26 серпня залишається складною. У низці областей тоді змушені були ввести екстрені відключення.
У липні, за словами депутата ВР Ярослава Железняка, аварія на Південно-Українській АЕС, яку заперечує Енергоатом, призвела до масштабних відключень у низці областей, зокрема збільшила години відключення світла і в Києві.
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