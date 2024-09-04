На Південноукраїнській АЕС сталася аварія: збільшаться відключення світла

4 вересня додали дві зайві черги відключень від Укренерго, бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу.

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На АЕС сталась аварія / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що на Південноукраїнський АЕС, що на Миколаївщині, вийшов з ладу енергоблок потужністю 600 МВт.

"У нас знову проблеми на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні - бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт", - написав нардеп у Telegram.

Це згодом підтвердив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, посилаючись на свої незалежні джерела.

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"З двох незалежних джерел: знов аварія на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні - бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт., - йдеться у його дописі.

Офіційно енергетичні компанії не коментували цю інформацію.

Ситуація із енергетикою в Україні

В Україні в середу, 4 вересня, протягом усієї доби діятимуть графіки вимкнення електроенергії: у період з 00:00 до 5:00 та з 11:00 до 15:00. Вимикати світло одразу для двох черг будуть у період з 5:00 до 11:00 та з 15:00 до 24:00.

Ситуація після ракетного удару Росії по Україні 26 серпня залишається складною. У низці областей тоді змушені були ввести екстрені відключення.

У липні, за словами депутата ВР Ярослава Железняка, аварія на Південно-Українській АЕС, яку заперечує Енергоатом, призвела до масштабних відключень у низці областей, зокрема збільшила години відключення світла і в Києві.

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