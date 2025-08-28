Рус
Шалений стрибок євро і обвал гривні: яким буде новий курс валют

Ангеліна Підвисоцька
28 серпня 2025, 18:33
НБУ опублікував офіційний курс валют на 29 серпня.
Шалений стрибок євро і обвал гривні: яким буде новий курс валют
Курс валют на 29 серпня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Національний банк України знизив офіційний курс євро та долара на 29 серпня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На п'ятницю, 29 серпня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,26 грн/дол., що на 6 копійок менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня посилила свої позиції щодо американської валюти.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс валют в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро незначно впав. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,13 грн/євро, що на 25 копійок більше, ніж 28 серпня. Щодо євро гривня значно ослабила свої позиції.

На міжбанку вже закрились торги увечері 28 серпня:

долар - 41,28/41,31;

євро - 48,19/48,21.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою та стабільності.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

Водночас, в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Може підштовхнути Путіна до миру: на що здатна українська ракета ФламінгоВідео

11:51

Не так, як очікувалося: в Україні за лічені місяці підвищать мінімальну зарплату

11:34

У Києві різко зросла кількість загиблих, багато людей під завалами: моторошні деталіФотоВідео

