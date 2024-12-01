Війська РФ потрапили в 'котел', сотні зниклих безвісти: що відомо про бої в Сирії

Внаслідок контрнаступу протурецьких сил в Сирії, деякі підрозділи військ РФ перебувають в оточенні, сотні військових - зниклі безвісти, зазначили в ГУР.

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В ГУР розповіли про становище росіян у Сирії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що йдеться у повідомленні ГУР:

РФ звільнила командувача військ РФ в Сирії генерала Сергія Киселя

Після 3 днів наступу протурецьких сил, деякі підрозділи військ РФ перебувають в оточенні

Російські війська зазнають значних втрат в ході боїв в Сирії. Деякі підрозділи армії РФ перебувають в оточенні. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України щодо ситуації в Сирії.

Зазначається, що на тлі втрат і зростання панічних настроїв серед російських військових у Сирії Кремль звільнив командувача угруповання в цій країні генерала Сергія Киселя.

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Генерал Кисіль раніше вже втрачав посаду через провальні дії під час вторгнення в Україну, після чого його відправили у сирійське відрядження.

"Замінити Киселя та допомогти режиму Башара Асада Москва надіслала іншого воєначальника ― на територію арабської країни вже прибув генерал Олександр Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017-2019 роках", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ГУР, на військово-морській базі в Тартусі також помітили командувача ВМФ РФ адмірала Олександра Моісеєва.

"Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи держави-агресора перебувають в оточенні. Зниклими безвісти в Сирії значаться сотні росіян", - зазначили в ГУР.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Сирії антиурядові угруповання активізували наступ на північному заході країни, прорвавши оборону урядових сил у провінції Алеппо. Після нічних боїв 29 листопада вони увійшли до найбільшого міста регіону — Алеппо — і просуваються до його центру. За повідомленням Anadolu, повстанці прорвали оборонні лінії режиму Башара Асада в районах Хамданія, Новий Алеппо та Захра, що на околицях міста, і вже контролюють частину центральних районів.

Сирійська армія заявила про "тимчасове виведення військ" із Алеппо, пояснюючи це необхідністю перегрупування перед прибуттям підкріплень для організації контрнаступу. Водночас у ніч на п’ятницю російська авіація вперше з 2016 року завдала ударів по районах міста, які опинилися під контролем повстанців, повідомляє Reuters.

Наступальні дії повстанців поширюються і на інші регіони. За даними турецького агентства Anadolu, після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб вони почали просування в напрямку провінції Хама, розширюючи зону свого контролю.

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