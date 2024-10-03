Війська РФ кинули сили на місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили деталі

До складу одного з армійських корпусів може входити від 30 до 60 тисяч військових.

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Війська РФ кинули на Селидове армійський корпус і танкові сили - Сазонов / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Країна-окупант Росія кинула на місто Селидове Донецької області армійський корпус і танкові сили. Про це заявив військовослужбовець Збройних сил України, політолог Кирило Сазонов.

В ефірі Київ 24 він розповів про те, що наразі загарбники акцентували зусилля на спробах окупувати Вугледар. Проте вони перекидають свої сили і на Селидове.

"Головний їхній акцент зараз - південь Донецької області - це Вугледар, це Курахове. Це, мені здається, туди вони перекидають основні сили. Звичайно, на Селидове", - вважає експерт. відео дня

За словами військового, російські війська сконцентрували свої сили південніше Покровська. Також тривають бойові дії в Торецьку, Нью-Йорку та Часовому Яру.

"Тиснути він (ворог, - ред.) продовжує, але цей тиск, ці штурми більше для того, щоб ми не могли перекинути звідти нікого", - підкреслив Кирило Сазонов.

Примітно, до складу армійського корпусу може входити від 30 до 60 тисяч осіб.

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Ситуація в районі Селидового значно погіршилася, російські окупанти можуть зайти в місто, писав 10 вересня військовий оглядач Костянтин Машовець.

За його словами, ворог може увійти до Селидового зі сходу та північного сходу.

Селидове стало великою проблемою для військ Росії, раніше говорив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Також аналітик вважає, що окупанти можуть продовжити свій наступ навіть під час сезону дощів.

Російські окупанти наближаються до Селидового з півдня, написав 2 жовтня ввечері лейтенант ЗСУ з позивним Алекс. За його словами, ворог за 1-1,5 км від міста, ситуація напружена.

Що відомо про місто Селидове? Селидове - місто в Покровському районі Донецької області, адміністративний центр Селидівської міської громади. Селидове розташоване біля залізничної станції Селидівка. Селидове називають воротами в Покровськ - великий військовий і логістичний вузол, що розташований поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

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