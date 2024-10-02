"Союзник Трампа" Помпео назвав "дурними" обмеження США в ударах ЗСУ по Росії

Помпео вважає, що політика таких обмежень шкодить Україні.

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Помпео зробив заяву щодо далекобійних ударів / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Республіканець і союзник Дональда Трампа Майк Помпео підтримує політику скасування обмежень на застосування Україною західного озброєння по Росії. На зустрічі у Лондоні 2 жовтня він назвав ці обмеження, цитує Голос Америки, "дурними".

На його думку, така політика шкодить обороноздатності України.

"Політика накладених обмежень, стала шкідливою… Нездатність вражати військові цілі на іншому боці умовної смуги мені видається військово нерозумною і стратегічно дурною (militarily silly and strategically stupid, - Голос Америки)", - сказав він. відео дня

Помпео наголосив, що зняття цих обмежень жодним чином "не створило би додаткових ризиків".

Удари ЗСУ углиб Росії - головне

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів минулого тижня усі сподівалися на скасування Вашингтоном обмежень на глибокі удари ЗСУ по Росії. Однак цього не сталося.

За словами депутата Єгора Чернєва, рішення вже було на столі у Байдена, проте Білий дім з якихось причин передумав. Українська влада очікує, що про дозвіл оголосять уже після президентських виборів восени 2024 року.

Київ неодноразово наголошував, що зняття обмежень на удари ЗСУ західною зброєю по Росії суттєво би вплинули на перебіг боїв на фронті. Штати ж у цьому сумніваються — підстави для їхніх сумнівів і справді є, бо через зволікання Америки Росія вже встигла перетягнути літаки подалі від зони ураження далекобійним американським озброєнням.

Хто такий Майк Помпео? Майк Помпео – республіканець, колишній державний секретар США за президентства Дональда Трампа, який досі залишається його відданим союзником і підтримує його кандидатуру на майбутніх виборах.

Помпео також не приховує, що готовий знову "служити Америці", якщо Трамп переможе на президентських виборах і запросить його повернутися до команди. З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Помпео неодноразово демонстрував свою підтримку України.

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