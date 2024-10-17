Кримський міст весь у диму, летять ракети: на півострові прогриміли вибухи

На території окупованого Криму прогриміли сильні вибухи. Російські окупанти говорять про ракетну небезпеку. Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.
Відомо, що вибухи пролунали в районі Джанкойського аеродрому. Також ППО окупантів працювала в Керчі. Нещодавно стало відомо про те, що в районі Глазовки під Керчю було виявлено російські ЗРК С-300.
Місцеві жителі повідомляють про те, що Керченський міст перекрили для руху.
Пізніше з'явилося фото, на якому видно, що міст весь у диму. Виявилося, що росіяни використовували димову завісу, намагаючись захистити свій міст від ударів.
Також повідомлялося про те, що з Джанської району ворог здійснив два пуски.
Під час атаки на Крим над Румунією працював літак-розвідник НАТО. Патрульний літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США злетів з авіабази НАТО Сігонелла на острові Сицилія. Відомо, що цей літак призначений для виявлення і знищення підводних човнів, розвідки, участі в протикорабельних і рятувальних операціях.
Атака на Крим - останні новини
Раніше британська розвідка назвала цілі ЗСУ в Криму. Йдеться про такі цілі, як системи ППО, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, логістичні об'єкти та міст через Керченську протоку.
Нагадаємо, що знищення нафтобази у Феодосії призвело до паливного колапсу і хаосу в логістиці російських військ у Криму. За даними партизан, після знищення нафтобази у Феодосії росіяни потрапили в логістичне пекло.
Капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький також підтвердив, що Україна готує "вибухову операцію" в Криму - вояки знищуватимуть найважливіші цілі окупантів.
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