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Унікальна українська розробка: чим ЗСУ могли вдарити по Криму - Defense Express

Юрій Берендій
7 жовтня 2024, 19:55
3958
Сили оборони України найімовірніше атакували нафтовий термінал у Феодосії із застосуванням ракет-дронів "Паляниця", зазначає аналітик.
Унікальна українська розробка: чим ЗСУ могли вдарити по Криму - Defense Express
Чим ЗСУ могли вдарити по нафтовому терміналу в Феодосії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії вже не вперше піддається ударам з боку Сил оборони України. Однак остання атака в ніч на 7 жовтня виявилася особливо результативною, ймовірно, через використання нових засобів ураження. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих

За його словами, українські захисники мають доступ до різних засобів, які можуть застосовувати для ударів, включаючи широкий спектр озброєння.

"Це ті ж далекобійні безпілотні системи, вірніше, системами середнього радіуса дії, які можуть нести декілька десятків кілограмів вибухової речовини та долати відстані до 500-600 км. З великою ймовірністю могли бути застосовані ракети-дрони "Паляниця", якась із трьох ітерацій", - заявив він.

відео дня

Крім того, відстань до Феодосії дозволяє використовувати сучасні ракети, які надають Україні партнери, наприклад, Storm Shadow. Ці ракети здатні ефективно долати системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Рябих зазначає, що удари значно обмежують здатність ворога забезпечувати окупаційні війська в тимчасово окупованому Криму та на півдні України паливно-мастильними матеріалами, а також знижують експортний потенціал противника.

"Ворог достатньо щільно прикривав цю базу за допомогою засобів протиповітряної оборони. База знаходиться поряд з іншими військовими об’єктами. Як бачимо, для Сил оборони України зараз не є проблемою подолати систему протиповітряної та протиракетної оборони в тимчасово окупованому Криму", - вказує аналітик.

Він підкреслює, що це досягається через систематичне знищення засобів ППО та виснаження ресурсів противника.

"Минулого тижня ми також бачили новину про знищення системи "Небо-М", яка відповідала за виявлення повітряних цілей, прикриття військових об’єктів у Криму. Крім того, було знищено декілька систем протиповітряної оборони", - додав військовий експерт.

Унікальна українська розробка: чим ЗСУ могли вдарити по Криму - Defense Express
Що відомо про ракети українського виробництва і їх дальність ураження / Інфографіка: Главред

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главреду, у ніч на 7 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, під час яких були атаковані аеродроми "Бельбек" і "Саки", а також спалахнула пожежа на нафтобазі у Феодосії.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України атакували морський нафтовий термінал у Феодосії, який постачає паливо російській армії.

Попри наявність системи ППО "Панцир С-1", вона не змогла відбити атаку, повідомляє "Радіо Свобода", оприлюднивши супутникові знімки.

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