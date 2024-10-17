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Керченському мосту приготуватися: Британська розвідка назвала цілі ЗСУ в Криму

Даяна Швець
17 жовтня 2024, 13:51
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Українські атаки продовжують деградувати російський військовий потенціал на Кримському півострові.
Керченському мосту приготуватися: Британська розвідка назвала цілі ЗСУ в Криму
Розвідка Британії проаналізувала удари по Криму / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Військовий потенціал півострова дедалі знижується через удари України по території окупованого Росією Криму. Як пише розвідка Великої Британії, серед уражених об'єктів аеродроми, командні центри, нафтобази та Кримський міст.

Що таке оборонна розвідка Британії?

Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил.

У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

відео дня

7 жовтня 2024 року, як розповів Генштаб, Україна успішно вразила Феодосійський морський нафтовий термінал в Криму, що є найбільшим об’єктом такого типу на окупованому півострові. Цей термінал вже був обстріляний у березні 2024 року українськими безпілотними літальними апаратами.

Як йдеться в повідомленні західної розвідки, українські атаки продовжують деградувати російський військовий потенціал на Кримському півострові.

"До низки цілей, за якими було завдано ударів 2024 року, також входили системи ППО, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, логістичні об'єкти та міст через Керченську протоку", - зазначають у міноборони Британії.

Керченському мосту приготуватися: Британська розвідка назвала цілі ЗСУ в Криму
Кримський міст / Инфографика: Главред

Британська розвідка підкреслює, що українські удари продовжують поступово послаблювати російські військові можливості на Кримському півострові.

"До числа цілей, за якими було завдано ударів у 2024 році, також входили системи ППО, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, логістичні об'єкти та міст через Керченську протоку", - зазначають у Міноборони Британії.

Удари України по Криму - що відомо

Нагадаємо, що знищення нафтобази у Феодосії призвело до паливного колапсу і хаосу в логістиці російських військ у Криму. За даними партизанів, після знищення нафтобази у Феодосії росіяни потрапили в логістичне пекло.

Капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький також підтвердив, що Україна готує "вибухову операцію" в Криму - воїни будуть знищувати найбільш важливі цілі окупантів.

Видання CNN вперше показало дрон "Лютий". Видання розповіло, який вигляд має секретна зброя ГУР, що атакує цілі в Росії на глибині 600 км. Його можна запрограмувати на понад тисячу різних маршрутних точок, щоб уникнути російської ППО.

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