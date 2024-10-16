Україна готує 'вибухову операцію' в Криму: військові цілі ворога будуть знищені

Україна планує знищити важливі цілі окупантів у Криму.

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Україна в Криму готує "вибухову операцію" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео,

Росія регулярно завдає ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеси, у відповідь Україна готує знищення військових цілей в тимчасово окупованому Криму. Про це розповів військово-морський експерт Defence Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький в етері Радіо NV.

На думку експерта, РФ знищує портову інфраструктуру Одеси, адже хоче фізично унеможливити функціонування морського коридору України.

Окрім завдання шкоди економіці, ворог прагне змусити Україну відвести на південь якомога більше засобів ППО та авіації, зокрема дефіцитні винищувачі F-16.

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"Тим самим, у критичний момент будуть послаблені фронти, на яких триває повзучий наступ агресора", - підкреслив Заблоцький.

При цьому капітан наголосив, що Україна не буде "сидіти склавши руки". За словами Володимира Заблоцького, українські сили у відповідь на удари по Одесі будуть знищувати найбільш важливі цілі окупантів.

"Це будуть склади ракетного озброєння. Розвідка відстежує і вони відомі. І ми бачили як вони знищувалися, і не лише в Криму. Це будуть військові частини. Це будуть склади, у тому числі, склади паливно-мастильних матеріалів, термінали відвантаження, і я вже не кажу про горезвісний Керченський міст. Це буде пізніше і має бути пов'язане з визволенням півострова. Тобто, одночасно буде знищений міст і завдано ударів по цих об'єктах", - наголосив Заблоцький.

Експерт зазначив, що перед цим будуть уражати російські системи ППО, щоб українська авіація могла ефективно діяти.

Хто такий Володимир Заблоцький Володимир Заблоцький - капітан 1-го рангу в відставці, український військово-морський експерт, кореспондент-оглядач інформаційно-консалтингової компанії Defense Express і науковий співробітник Національного військово-історичного музею. Інженер-кораблебудівник. Автор досліджень, статей і монографій з історичної, військової та військово-морської тематики. Публікації Заблоцького можна знайти в таких виданнях, як Defense Express "Експорт зброї та оборонний комплекс України", Ukrainian Defense Review, "Військо України", "Камуфляж", "Судноплавство", NowaTechnikaWojskowa, StatkiiOkrety, MorzaiOkrety та ін.

Вибухи у Криму - останні новини

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 7 жовтня, Сили оборони України уразили морський нафтовий термінал у Феодосії у тимчасово окупованому Криму. На нафтобазі, яка забезпечує армію РФ, спалахнула пожежа. Як відомо, саме цей термінал у Феодосії є найбільшим у Криму за обсягами нафтопродуктів, які забезпечували потреби російської армії.

Згодом стало відомо, що у тимчасово окупованому росіянами Криму почався серйозний дефіцит палива для загарбницьких військ РФ. Дефіцит пального виник через руйнування нафтобази в Феодосії.

Крім цього, речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що ворог готується до ударів по Кримському мосту. Плетенчук зазначав, що росіяни охороняють міст усіма наявними засобами, зокрема системами ППО, які щільно розташовані одна біля одної, а також ворог почав використовувати авіацію, щоб захистити міст ще з води.

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