ЗСУ могли знищити серйозні цілі Криму: Світан розкрив деталі потужної атаки

У ніч на 7 жовтня у Криму була доволі гучною. Вибухи гриміли у районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці, а також на нафтовому терміналі у Феодосії.
Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному зведенні відреагував на атаку ЗСУ та розповів, чим важливі такі удари по ворожих об'єктах.
Світан зазначив для 24 каналу, що у Криму є 2 нафтові термінали: у Феодосії та Севастополі. Феодосійська бухта вважається такою, що не замерзає, тому там свого часу був розгорнутий нафтовий термінал, аби забезпечувати півострів нафтою та продуктами її перероблення.
"Тому це була одна з основних цілей", - заявив полковник запасу.
Світан наголосив, що удар ЗСУ по терміналу в Феодосії є необхідним заходом, оскільки інакше ніяк не можна знизити потік нафтопродуктів у Криму. Важливо знищувати всі російські нафтові термінали, зокрема й Новоросійський.
Полковник запасу також повідомив, що військовий аеродром "Саки" у Новофедорівці, де вночі 7 жовтня прогриміли вибухи, окупанти вже кілька разів відновлювали після наших ударів. Він є великим складом боєприпасів, там розташований доволі серйозний командний пункт і система зв'язку.
Він зауважив, що зліт російських літаків з аеродрому "Бельбек" відбувався за протоколом безпеки. Ворог підіймав авіацію, зрозумівши, що на захід Криму прямували безпілотники.
"Вони підіймають авіацію, щоб перечекати у повітрі удари або принаймні піти, бо розуміють: якщо накриють аеродром - то літакам мало не здасться", - сказав Світан.
Також, додав він, частина літаків використовується як ППО, намагаючись знищити безпілотники.
Хто такий Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
Атака ЗСУ по Криму - що відомо
Нагадаємо, що у ніч на 7 жовтня у Криму атаковано НПЗ та аеродроми "Бельбек" і "Саки". Місцеві жителі повідомили, що було чутно вибухи в Сакському районі, а їхні відгомони - у Сімферопольському і Красногвардійському районах. Загалом місцеві жителі нарахували до 12-15 вибухів. Також лунали черги з великокаліберної зброї.
У Мережі з'явились нові подробиці ударів по Криму. Українські сили успішно атакували об'єкт, попри наявність системи ППО "Панцир С-1", яка не змогла відбити атаку. Згідно з супутниковими даними, "Панцирі" стоять на околиці села Петрово-Дальнєє, неподалік Рубльовського шосе.
21 вересня Сімферополь і Севастополь сколихнули вибухи. В Сімферопольському районі пролунало близько 10 вибухів. Як зазначає "Кримський вітер", саме там розташовані склади боєприпасів армії РФ. Також вибухи чули у Перевальному, де базується 126-та бригада берегової оборони ЧФ РФ.
Більше цікавих новин:
- За 300 метрів від ЗАЕС лунали вибухи: що відомо
- На залізничному мосту в РФ пролунав потужний вибух: рух поїздів зупинили - ЗМІ
- Вибух ядерної ракети "Сармат" в Росії: стали відомі ключові причини інциденту
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред