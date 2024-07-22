Коли та як Україна може зруйнувати Кримський міст: Жданов здивував припущенням

Для Путіна Кримський міст - це скрепа: моральна, соціальна і політична, наголошує Олег Жданов.

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Коли та як Україна може зруйнувати Кримський міст / колаж: Главред, фото: УНІАН, flickr

Відповідаючи на запитання про те, чи може Кримський міст бути зруйнований цього року, Буданов заявив, що це питання вже в Генштабі. На чаті в Главреді військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, чому міст досі стоїть та яким буде ефект від його руйнування.

"Я думаю, що Керченський міст зрештою буде зруйновано. Коли і до чого це приурочити - визначать політики. Думаю, це приурочать до можливого переговорного процесу, якщо, не дай Боже, зараз почнуться якісь переговори. До речі, Медведєв сказав, що початок переговорного процесу не є підставою для припинення бойових дій", - каже Жданов.

Він зауважив, що для посилення переговорної позиції України Кримський міст буде зруйновано.

"В нас уже є засоби і можливості зруйнувати Кримський міст. Ми можемо здійснити масований ракетний удар і зруйнувати хоча б по одній опорі на залізничній та автомобільній гілках цього мосту. Якщо ми зруйнуємо опори, далі відновленню це підлягати не буде. Мостові прольоти росіяни можуть піднімати і міняти, вони нам це продемонстрували. Це не проблема", - наголосив військовий експерт.

Дивіться відео чату з Олегом Ждановим, де він спрогнозував подальший хід війни:

За його словами, для Путіна Кримський міст - це скрепа: моральна, соціальна і політична.

"Він так пишався цим мостом і тим, що його побудували. Хоча з військової точки зору, цей міст треба було давним-давно зруйнувати", - підсумував він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Кримський міст - останні новини

Раніше повідомлялось, що для звільнення тимчасово окупованого країною-агресором РФ Криму необхідно знищити Керченський (Кримський) міст, оскільки він - ключовий логістичний об'єкт ворога. Таку думку висловив віце-адмірал Олексій Неїжпапа, командувач Військово-морськими силами ЗСУ.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що незаконно збудований Росією Керченський міст потрібно знищити, адже в разі певних ситуацій окупанти можуть задіяти його на шкоду ЗСУ - потрібно діяти на випередження потенційних небезпек.

В свою чергу, начальник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів, чи може ракета ATACMS знищити Кримський міст.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

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