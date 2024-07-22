УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Коли та як Україна може зруйнувати Кримський міст: Жданов здивував припущенням

Марія Николишин
22 липня 2024, 11:07
472
Для Путіна Кримський міст - це скрепа: моральна, соціальна і політична, наголошує Олег Жданов.
Коли та як Україна може зруйнувати Кримський міст: Жданов здивував припущенням
Коли та як Україна може зруйнувати Кримський міст / колаж: Главред, фото: УНІАН, flickr

Відповідаючи на запитання про те, чи може Кримський міст бути зруйнований цього року, Буданов заявив, що це питання вже в Генштабі. На чаті в Главреді військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, чому міст досі стоїть та яким буде ефект від його руйнування.

"Я думаю, що Керченський міст зрештою буде зруйновано. Коли і до чого це приурочити - визначать політики. Думаю, це приурочать до можливого переговорного процесу, якщо, не дай Боже, зараз почнуться якісь переговори. До речі, Медведєв сказав, що початок переговорного процесу не є підставою для припинення бойових дій", - каже Жданов.

Він зауважив, що для посилення переговорної позиції України Кримський міст буде зруйновано.

"В нас уже є засоби і можливості зруйнувати Кримський міст. Ми можемо здійснити масований ракетний удар і зруйнувати хоча б по одній опорі на залізничній та автомобільній гілках цього мосту. Якщо ми зруйнуємо опори, далі відновленню це підлягати не буде. Мостові прольоти росіяни можуть піднімати і міняти, вони нам це продемонстрували. Це не проблема", - наголосив військовий експерт.

Дивіться відео чату з Олегом Ждановим, де він спрогнозував подальший хід війни:

За його словами, для Путіна Кримський міст - це скрепа: моральна, соціальна і політична.

"Він так пишався цим мостом і тим, що його побудували. Хоча з військової точки зору, цей міст треба було давним-давно зруйнувати", - підсумував він.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Кримський міст - останні новини

Раніше повідомлялось, що для звільнення тимчасово окупованого країною-агресором РФ Криму необхідно знищити Керченський (Кримський) міст, оскільки він - ключовий логістичний об'єкт ворога. Таку думку висловив віце-адмірал Олексій Неїжпапа, командувач Військово-морськими силами ЗСУ.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що незаконно збудований Росією Керченський міст потрібно знищити, адже в разі певних ситуацій окупанти можуть задіяти його на шкоду ЗСУ - потрібно діяти на випередження потенційних небезпек.

В свою чергу, начальник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів, чи може ракета ATACMS знищити Кримський міст.

Коли та як Україна може зруйнувати Кримський міст: Жданов здивував припущенням
Кримський міст / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Керченський міст Олег Жданов Кримський міст
Реклама

Головне за день

"Путін дуже хоче дістати Харків": Жданов розкрив серйозний сценарій наступу РФ

"Путін дуже хоче дістати Харків": Жданов розкрив серйозний сценарій наступу РФ

12:06 Україна
Чи залишиться Байден президентом США до кінця терміну: у Білому домі здивували заявою

Чи залишиться Байден президентом США до кінця терміну: у Білому домі здивували заявою

11:48 Світ
Що може зупинити наступ Росії: Сирський розповів про важливі фактори

Що може зупинити наступ Росії: Сирський розповів про важливі фактори

10:01 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп Таро на тиждень з 22 до 28 липня: Ракам - можливості, Риби вирішать проблеми 15532

Гороскоп Таро на тиждень з 22 до 28 липня: Ракам - можливості, Риби вирішать проблеми

В Україні вирує майже 6-бальна буря: коли закінчиться шторм 12600

В Україні вирує майже 6-бальна буря: коли закінчиться шторм

Путін поставив НАТО ультиматум щодо країн Балтії: названо хитру роль Лукашенка 7328

Путін поставив НАТО ультиматум щодо країн Балтії: названо хитру роль Лукашенка

Камала Гарріс зробила рішучу заяву після балотування в президенти США 4543

Камала Гарріс зробила рішучу заяву після балотування в президенти США

Останні новини

12:18

Без пасток та отрути: народні засоби від мишей - гризуни тікатимуть самі

12:06

"Путін дуже хоче дістати Харків": Жданов розкрив серйозний сценарій наступу РФВідео

11:48

Чи залишиться Байден президентом США до кінця терміну: у Білому домі здивували заявою

11:37

У родині Ектора Хіменес-Браво поповнення: "Моя дівчинка стала мамою"Відео

11:13

Церковне свято 22 липня: що заборонено робити на Марії Магдалини

Росія в силах воювати ще 3-5 років, але Україна може перемогти вже у 2025-му – ЖдановРосія в силах воювати ще 3-5 років, але Україна може перемогти вже у 2025-му – Жданов
11:07

Коли та як Україна може зруйнувати Кримський міст: Жданов здивував припущеннямВідео

10:55

"Панікувати не треба": Жданов пояснив, чи є ризик нового наступу РФВідео

10:36

Гороскоп на завтра 23 липня: Терезам - неймовірна удача, Скорпіонам - жахливий день

10:27

Андрій Шевченко з гордістю показав сина, який грає за збірну України з футболу

Реклама
10:01

Що може зупинити наступ Росії: Сирський розповів про важливі фактори

09:42

Дрон атакував військовий аеродром у Ростовській області РФ: що відомоВідео

09:31

"Справжня половинка": El Кравчук розкрив головний секрет свого особистого життя

09:14

Завершити війну за 24 години: чи під силу таке Трампу - Майк Джонсон

08:48

РФ готується посилити наступ: аналітики заявили про збільшення війська на Харківщині

08:44

Ймовірна кандидатка в президенти США: що відомо про Камалу Гарріс

08:42

РФ просунулася в районі чотирьох населених пунктів Донбасу - Deep State

08:30

Що означає тату метелика у жінки: у чому небезпека такого символу

07:32

У Туапсе прогриміло 5 вибухів: у РФ заявили про атаку дронів на НПЗВідео

07:01

Як Україні якнайшвидше вступити в НАТО без будь-яких умовПогляд

06:54

Байден вийшов із президентських перегонів: у Politico розкрили, як він ухвалив рішення

Реклама
05:30

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти ананас

04:30

США зіткнулися з проблемами у виробництві ракет до Patriot

03:21

Що робити, якщо вкусила оса: поради досвідчених лікарів

02:36

Донецьк залишився на місяці без води через відключення світла в РФ

02:00

Чому Україна не може отримати більше електроенергії з ЄС: названо причину

01:47

Як реагують світові лідери на відмову Байдена іти в президенти США

01:30

"Зморшки, нерівності та щербинки": Мозгова показала зблизька обличчя без ретуші

01:13

Довго ходив вулицями: поліція опублікувала відео з підозрюваним у вбивстві ФаріонФотоВідео

01:04

Жінки в російських ДРГ - де вони воюють та які їх завдання в Україні

00:04

Камала Гарріс зробила рішучу заяву після балотування в президенти США

21 липня, неділя
23:20

Олімпіада 2024 - на що очікувати Україні та що дивитись по ТВ

23:15

Україна посилила захист від російських атак з повітря: Зеленський розповів деталі

22:44

Рішення Байдена знятися з виборів стало несподіваним: ЗМІ дізналися деталі

22:26

Папа Римський закликав до миру в Україні перед Олімпіадою

22:26

На зло пліткам: Маша Єфросиніна показала момент щастя з чоловіком

22:22

План Джонсона для Трампа: чи реалістично?Погляд

21:32

Спека відступає: Україну накриють грози та дощі - де чекати негоди

20:53

Джо Байден офіційно оголосив про свій вихід із президентських перегонів

20:48

Путін поставив НАТО ультиматум щодо країн Балтії: названо хитру роль Лукашенка

19:42

"Мир в обмін на території" і "плани" Трампа: Зеленський оголосив про позицію України

Реклама
19:35

Онуки несуть портрети, сотні людей стоять біля храму: у Львові прощаються з Іриною ФаріонФотоВідео

19:05

Годин зі світлом буде багато: графік вимкнення електроенергії на 22 липня

18:52

ЗСУ вдарять по Мозирському НПЗ у разі вторгнення Білорусі - прогноз

18:27

Росія готує нову хвилю спроб прориву на Харків: майор ЗСУ розкрив деталі

18:22

Гороскоп на сьогодні 22 липня: Близнюкам - складнощі, Ракам - божевільний випадок

18:11

У Тернополі військовий розстріляв прикордонника: що стало причиною жорстокої розправи

18:03

Відомий композитор порівняв Пугачову та Ротару через їхнє ставлення до війни

17:55

Трагедія на Поштовій у Києві: загиблого шукали у Дніпрі годинами, усі подробиці

17:24

В Україні вирує майже 6-бальна буря: коли закінчиться шторм

17:16

Вибори в Україні під час війни: Зеленський зробив заяву і назвав умову

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти