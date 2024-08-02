Є шанс знищити Кримський міст в найближчі кілька місяців - Буданов

За словами Буданова, зараз всі працюють над тим, щоб знищення Кримського мосту таки відбулось.

https://glavred.net/ukraine/est-shans-unichtozhit-krymskiy-most-v-blizhayshie-neskolko-mesyacev-budanov-10585361.html Посилання скопійоване

Буданов розповів про шанси знищення Кримського мосту / колаж: Главред, фото: УНІАН, flickr

Робота над підготовкою до знищення Керченського мосту триває. Є шанс, що він буде зруйнований в найближчі кілька місяців. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Всі працюють і над дальніми ударами, і над цим (знищенням Керченського мосту – ред.). Це все потребує, скажімо так, комплексного рішення. Робота іде", - зазначив Буданов.

Крім того, відповідаючи на питання, чи буде в найближчі кілька місяців зруйнований Кримський міст, очільник української розвідки відповів: "Шанси є".

відео дня

Він також додав, що хотів би, щоб знищення Кримського мосту відбулось в цьому році.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Кримський міст - останні новини

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський вважає, що Київ зробить усе можливе для того, щоб повернути всі окуповані РФ території, зокрема й анексований Крим. За його словами, ключова українська мета - знищити Керченський автомобільний і залізничний перехід, що з'єднує окупований півострів із Росією.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов також вважає, що Керченський міст зрештою буде зруйновано.

Крім того, на думку глави ГУР, балістичні ракети ATACMS зможуть знищити міст. А ті, хто вважає, що ракети слабенькі для цього, помиляються.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред