Є шанс знищити Кримський міст в найближчі кілька місяців - Буданов

Робота над підготовкою до знищення Керченського мосту триває. Є шанс, що він буде зруйнований в найближчі кілька місяців. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.
"Всі працюють і над дальніми ударами, і над цим (знищенням Керченського мосту – ред.). Це все потребує, скажімо так, комплексного рішення. Робота іде", - зазначив Буданов.
Крім того, відповідаючи на питання, чи буде в найближчі кілька місяців зруйнований Кримський міст, очільник української розвідки відповів: "Шанси є".
Він також додав, що хотів би, щоб знищення Кримського мосту відбулось в цьому році.
Хто такий Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
Кримський міст - останні новини
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський вважає, що Київ зробить усе можливе для того, щоб повернути всі окуповані РФ території, зокрема й анексований Крим. За його словами, ключова українська мета - знищити Керченський автомобільний і залізничний перехід, що з'єднує окупований півострів із Росією.
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов також вважає, що Керченський міст зрештою буде зруйновано.
Крім того, на думку глави ГУР, балістичні ракети ATACMS зможуть знищити міст. А ті, хто вважає, що ракети слабенькі для цього, помиляються.
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