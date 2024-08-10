РФ на тлі операції в Курській області терміново вжила заходів щодо Кримського мосту

Росіяни на окупованому Кримському півостроів прискореними темпами зміцнюють незаконно побудований Керченський міст, розповіли партизани руху Атеш.

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Війська РФ у прискореному темпі зміцнюють захист Кримського мосту / Колаж: Главред, фото: партизани Атеш

Активність Збройних сил України на фронті призвела до того, що російські окупанти вирішили у прискореному порядку зміцнити захист Кримського мосту системами протиповітряної оборони і баржами.

Як повідомляють партизани Атеш, росіяни вздовж естакади почали в два ряди виставляти баржі, а по всьому периметру проводять роботи зі вбивання паль, щоб зводити нові нагородження.

"Усі ці заходи спрямовані на захист мосту від можливих атак БЕКів. Останніми днями на міст було перекинуто додаткові системи ППО, а також обладнано мобільні пункти протиповітряної оборони", - підкреслили в організації. відео дня

Дивіться відео, як окупанти почали облаштовувати захист Кримського мосту:

Кримський міст укріплюють в авральному порядку / Скриншот Главред

Коротко про Кримський міст / Інфографіка: Главред

Знищення Кримського мосту - головні новини за темою:

Україна звільнить Крим і знищить Керченський міст, раніше говорив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Також він розповів, що у Києва є свій план зі звільнення Кримського півострова.

Кримський міст, зрештою, буде зруйновано, сказав під час чату на Главреді військовий експерт Олег Жданов. За його словами, в України вже є можливості для серйозного удару по естакаді.

Україна працює над тим, щоб знищити Кримський міст і, можливо, шанс на знищення естакади з'явиться вже у найближчі декілька місяців, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Для реалізації сценарію потрібні комплексні рішення.

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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